Di Maio smentisce: «Nessuna iscrizione al Pd»

«In merito a quanto riportato dal quotidiano il Giornale su una mia iscrizione al Partito Democratico, smentisco categoricamente. Non è un attacco al quotidiano per averla riportata. Ma invito tutti gli addetti ai lavori a verificare con me direttamente le notizie sul mio conto. Ci sono ancora troppe persone in giro che millantano rapporti con me», lo ha dichiarato l’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio, raggiunto da Adnkronos. In un articolo pubblicato oggi il Giornale scrive che il Pd, dopo il contestato “arruolamento” dell’eurodeputato ex pentastellato Dino Giarrusso «aspetta l’arrivo di Di Maio e Spadafora».

Cosa ha scritto il Giornale su Di Maio dem

«La grillinizzazione potrebbe continuare nelle prossime settimane con l’adesione di Luigi di Maio e Vincenzo Spadafora», si legge nel pezzo, in cui si spiega che per l’ex ministro degli Esteri la trattativa sarebbe più complicata: «Di Maio attende prima l’esito della selezione della commissione Ue per la scelta dell’inviato nel Golfo Persico. L’ex capo dei Cinque stelle non vuole irritate il governo Meloni».

Pd, dubbi e polemiche dopo l’annuncio di Giarrusso

L’adesione dell’ex “Iena” Giarrusso al Partito democratico ha alzato un vero polverone al Nazareno. L’annuncio è arrivato dal palco della convention milanese del presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ma lo stesso candidato segretario del partito ha preso le distanze dell’europarlamentare: «Siamo un partito aperto a chiunque, se vorrà entrare nel Pd prima di tutto chieda scusa a chi ha ferito in passato e soprattutto dimostri di accettare le regole e il percorso di questo partito». Negli anni scorsi Giarrusso ha più volte attaccato e insultato sia il Pd che i suoi elettori. Anche Dario Nardella e Piero Fassino hanno chiesto le scuse di Giarrusso. Da parte sua, l’ex M5s ha detto: «Capisco la rabbia, ma sono di sinistra e voglio renderla attraente. Nel Pd sarò disciplinato. Ho anche realizzato un cortometraggio su Enrico Berlinguer e mi piacciono le idee di Bonaccini, che non è centrista perché viene dal Pci».