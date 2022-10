Di Maio si è dimesso da segretario di Impegno Civico

Luigi Di Maio ha lasciato la segreteria di Impegno Civico, soggetto politico da lui stesso fondato ad agosto scorso in vista delle elezioni del 25 settembre, a seguito della nascita del gruppo parlamentare Insieme per il futuro, creato a seguito di un lungo periodo di divergenze con il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. Ieri, dopo aver passato il testimone della Farnesina al neo ministro degli Esteri Antonio Tajani, Di Maio ha ufficializzato e comunicato al direttivo del partito la sua scelta.

Passaggio di consegne con il Ministro degli Esteri uscente Luigi Di Maio. Lo ringrazio per il lavoro svolto. Si parte con questa nuova sfida, sempre al servizio dell’Italia. 🇮🇹 pic.twitter.com/2QTufr5ULs — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 22, 2022

Il fallimento elettorale di Impegno Civico

La tornata elettorale di un mese fa si è rivelata fallimentare per Di Maio, al di là delle più nefaste previsioni: appena lo 0,6 per cento delle preferenze a livello nazionale, con Bruno Tabacci unico della lista eletto in Parlamento. Ricandidato alla Camera nel collegio uninominale Campania 1 – 02 per la coalizione di centrosinistra in quota Impegno Civico, Di Maio ha ottenuto solo il 24,41 per cento dei voti, risultando battuto dall’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa, del Movimento 5 Stelle.

Di Maio, via dal Parlamento e anche dai social

Dopo la scomparsa dal Parlamento, Di Maio era andato via anche da Facebook e TikTok. «È stato un onore amico mio. L’amicizia e i rapporti umani non cambieranno mai come non cambierà mai la cattiveria e l’invidia della gente. Ad maiora semper», ha twittato Sergio Battelli, ex deputato M5s che, insieme a una sessantina di ex grillini, aveva seguito Di Maio nella scissione. E adesso? C’è chi dice che Di Maio entrerà nel mondo del lavoro privato e chi pensa che continuerà in politica, altri ancora ipotizzano che si dedicherà allo studio per conseguire un titolo di laurea.