Di Maio pronto all’addio: in corso la raccolta firme per un gruppo autonomo

Il crollo alle amministrative, le tensioni e gli scontri all’interno del partito e ora la scissione in due ali, ormai sempre più vicina. Il Movimento 5 stelle sta vivendo uno dei momenti più difficile della sua storia, tanto da portare alla divisione ufficiale delle due fazioni, che appare quasi inevitabile. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sembra a un passo dall’addio, tanto che alla Camera sarebbe in corso una raccolta firme che porterebbe alla creazione di un gruppo autonomo. La nuova formazione a Montecitorio, guidato dall’ormai quasi ex pentastellato, ha bisogno di 20 firme per vedere la luce, mentre al Senato ci sarebbero già i 14 parlamentari pronti a seguire Di Maio in questa nuova avventura politica.

Di Maio verso l’addio: ore difficile nel M5s

Non sono ore semplici per il Movimento 5 Stelle. Il duro scontro tra il leader Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri ha costretto a intervenire anche il fondatore Beppe Grillo. Ma ormai la frattura appare insanabile, sebbene fino a ieri l’espulsione dal movimento di Luigi Di Maio sembrava essere stata scongiurata. E infatti oggi non si parla più di una decisione del gruppo politico contro uno dei suoi maggiori rappresentanti, ma della scelta di quest’ultimo di dirigersi altrove. E dopo il «forte rammarico» espresso da Conte e la delusione di Roberto Fico, presidente della Camera, resta da capire chi saluterà il Movimento per appoggiare il nuovo gruppo autonomo guidato da Di Maio.

Il post di Grillo: «Chi non crede nelle regola lo dica»

In mattinata è intervenuto anche Beppe Grillo. Sul suo blog, il fondatore del movimento ha scritto: «Chi non crede nelle regole lo dica». Una frase e un riferimento privo di nomi, sebbene la posizione dell’ex comico sembri essere totalmente a favore di Giuseppe Conte. «La luce del sole è il miglior disinfettante. Luce sia, dunque, sulle nostre ferite, sulla palude e sull’oscurità. Qualcuno non crede più nelle regole del gioco? Che lo dica con coraggio e senza espedienti. Deponga le armi di distrazione di massa e parli con onestà», prosegue poi Grillo. E intanto resta da capire come evolverà la vicenda del voto sul secondo mandato, che secondo quanto annunciato da Conte si sarebbe dovuto tenere entro giugno. Probabile, invece, che tutto slitti di qualche settimane, in attesa che le acque possano calmarsi.