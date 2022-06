Di Battista annuncia: “Andrò in Russia per conoscere cosa pensano dall’altra parte”

Alessandro Di Battista ha reso noto che nelle prossime ore partirà per la Russia per comprendere ciò che i loro cittadini pensano del conflitto, dell’Europa, delle sanzioni, di Putin e dell’avvicinamento alla Cina. Si tratta di un viaggio organizzato da tempo in cui realizzerà un reportage e di cui il governo e l’ambasciata russa hanno già avuto notizia.

Alessandro Di Battista andrà in Russia

Ad annunciarlo è stato lui stesso tramite i suoi canali social, dove ha affermato di essere già in Turchia e prossimo alla partenza per il territorio russo. Queste le ragioni che lo hanno spinto a partire: “I primi di aprile, a poco più di un mese dallo scoppio della guerra, ascoltando l’ottimo corrispondete Rai Marc Innaro parlare a Cartabianca, ho pensato che fosse davvero interessante comprendere quel che i russi (in particolare coloro che vivono al di fuori delle grandi metropoli) pensano di ciò che sta accadendo”.

Ha quindi iniziato a pianificare un viaggio di circa un mese e mezzo nella Russia più profonda avvertendo l’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e l’Ambasciatore italiano a Mosca. Dopo aver definito le tappe, è partito alla volta della Turchia e ha reso noto che scriverà un reportage per Il Fatto Quotidiano e girerà un documentario per TvLoft. L’ex esponente del Movimento Cinque Stelle, uscito dalla forza politica dopo il suo appoggio al governo Draghi, partirà dalle grandi città e andrà via via sempre più verso l’Asia e l’estremo Oriente.

Alessandro Di Battista andrà in Russia: il riferimento a Salvini

Durante l’annuncio della partenza, non sono mancati i riferimenti al viaggio che Matteo Salvini avrebbe dovuto fare a Mosca e che invece è saltato: “Mi muoverò da solo con mezzi pubblici e non anticiperò le tappe, altrimenti mi ci ritrovo Salvini. Vado a fare un lavoro da reporter e, per quanto riguarda il biglietto, ovviamente me lo sono fatto per conto mio in una agenzia di viaggi”.