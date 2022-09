Di Battista a Di Maio: “Gli consiglio di allontanarsi dalla politica e laurearsi”

Sulla vittoria di Fratelli d’Italia, ha invece detto: «Meloni ha vinto senza fare nulla, non ha neanche azzeccato la campagna elettorale, le hanno consegnato il Paese. Ed è ridicolo Letta quando dice che se ha vinto è colpa di Conte che ha fatto cadere il governo. Sapevo che l’ammucchiata indecorosa che ha accompagnato il governo Draghi avrebbe favorito FdI: non ha fatto nulla per vincere».

L’unico a meritare l’approvazione dell’ex pentastellato sembra essere Giuseppe Conte. Il Movimento Cinque Stelle «ha avuto obiettivamente un recupero importante, che in pochi avrebbero immaginato 3-4 settimane fa. Il merito è di Conte, che ha azzeccato la campagna elettorale. Ora mi auguro che le cose dette vengano mantenute nei prossimi mesi, a partire dal no all’invio d’armi in Ucraina e al cambio di passo sulla guerra».