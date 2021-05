Chi mangia cervello di pollo, campa 111 anni

Cervello di pollo come elisir di lunga vita. Questo il segreto di Dexter Kruger, allevatore di bovini in pensione che, quest’anno, ha tagliato il traguardo dei 111 anni. Risultato che lo avvicina al primato, ancora imbattuto, della conterranea Christina Cook, morta nel 2002 all’età di 114 anni.

Come riporta Associated Press News, l’uomo più longevo d’Australia ha raccontato che proprio una porzione settimanale di quest’inusuale prelibatezza lo avrebbe portato a vivere così a lungo. «Il cervello del pollo è squisito. Si mangia in un solo boccone».

Il segreto di lunga vita

Ma non basterebbe solo questo per assicurarsi un risultato come quello di Kruger. Secondo il figlio 74enne, infatti, l’ottima salute del padre non potrebbe ricondursi esclusivamente a una dieta così particolare. Ci sarebbe anche una quotidianità semplice, senza pretese e priva di eccessi. Storia che l’ultracentenario ha affidato alla sua prima fatica letteraria, un’autobiografia a cui sta lavorando da tempo grazie alla straordinaria memoria di cui fa sfoggio. Come conferma anche la direttrice della casa di riposo, dove ormai risiede da anni, Melanie Calvert: «Dexter ha una memoria impressionante per l’età. Ricorda davvero tutto. Credo sia uno degli ospiti più perspicaci e acuti che abbiamo mai avuto qui dentro».