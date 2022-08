Devianze, Adinolfi contro Meloni: «Io obeso da 30 anni, la deviata è lei»

«Vorrei dire a Giorgia Meloni che sono obeso da oltre trent’anni e la deviata è lei se pensa di poter usare argomenti così in campagna elettorale. Forse alla leader di Fratelli d’Italia l’ubriacatura da potere futuro (che non avrà perché la tradiranno i suoi) sta dando alla testa». Così Mario Adinolfi interviene nella discussione su Twitter tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta, in particolare con riferimento all’obesità come forma di devianza. Adinolfi non ci sta e ottiene una vasta eco sul social network.

Il fondatore di Alternativa per l’Italia contro la leader di Fratelli d’Italia

Tutto è partito quando Giorgia Meloni ha parlato dello sport come una risposta alle devianze giovanili. Sulla pagina Facebook di Fratelli d’Italia si spiegava quali erano queste devianze e, tra queste, spuntava anche l’obesità. Da qui l’attacco di Adinolfi e la risposta di diversi esponenti politici, tra cui anche Matteo Renzi, che ha preso le distanze dalla discussione: «Meloni e Letta pensano di legittimarsi reciprocamente litigando sul concetto di devianze. Noi invece facciamo proposte serie su inflazione, energia, geopolitica, cultura, sostenibilità. C’è chi litiga sul niente. E poi c’è Italia Sul Serio».

Adinolfi si è presentato alle elezioni del prossimo 25 settembre con il suo partito Alternativa per l’Italia ed è il leader del Popolo della Famiglia. A fondare il partito con lui c’è l’ex Casapound Simone Di Stefano. «Stiamo completando in queste ore in tutte le Corti d’Appello delle varie regioni la consegna delle liste di Alternativa per l’Italia per le prossime elezioni politiche. «Simone ed io abbiamo scelto di presidiare Roma, io come capolista e candidato al Senato, Di Stefano come capolista e candidato alla Camera» ha spiegato Adinolfi alla presentazione delle liste.

Il programma di Alternativa per l’Italia

Il partito è contrario a tutto ciò che è sistema: Agenda Draghi, Agenda ONU 2030, Green Pass, vaccino obbligatorio, sanzioni contro la Russia e quella che chiama «ideologia del gender». «Siamo entrambi orgogliosi della squadra di seicento cittadini liberi che si sono candidati con Alternativa per l’Italia in tutto il Paese, pagando anche prezzi per questa loro scelta politica difforme dai diktat del mainstream» conclude il co-fondatore.