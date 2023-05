Detrazione spese mediche e farmaci: quando non è necessario conservare fatture e scontrini

Per semplificare i controlli su fatture e scontrini necessari ai fini della detrazione delle spese mediche e dei farmaci, il modello 730/2023 prevede che non sarà più necessario che i contribuenti conservino i ticket in caso di invio della precompilata senza modifiche.

La detrazione delle spese mediche e dei farmaci

Nel 2023, per la detrazione delle spese mediche e dei farmaci acquistati nel corso dell’anno viene infatti meno l’obbligo di conservare le fatture e gli scontrini, ma solo per chi accetta il modello 730 precompilato 2023 senza effettuare modifiche. È una delle operazioni pensate nell’ottica della semplificazione della pubblica amministrazione, anche se resta comunque l’obbligo di controllo per Caf o professionisti circa la corrispondenza delle spese. Inoltre, con il nuovo provvedimento, viene meno la necessità di conservare i documenti relativi alla dichiarazione dei redditi (nel caso in esame gli scontrini di visite mediche e farmaci) per 5 anni, sempre però se nella precompilata che viene presentata non siano necessarie delle modifiche.

I controlli sugli scontrini

In base al procedimento in precedenza descritto, vengono meno i controlli formali sui dati delle spese sanitarie non ritoccati dal contribuente. Tale passaggio di verifica, come previsto dalle istruzioni per la compilazione del modello 730/2023 dell’Agenzia delle Entrate, spetta ai Caf o ai professionisti che assistono il contribuente nella preparazione della precompilata. È in questa fase, dunque, che si verifica la corrispondenza delle spese visionando i documenti presentati dal contribuente e confrontandoli con gli importi indicati nella scheda relativa alle spese mediche e ai farmaci comunicati dai soggetti terzi. In presenza di difformità sarà compito dell’Agenzia delle Entrate effettuare un controllo formale riferito ai soli documenti di spesa che non risultino indicati nella dichiarazione precompilata. Questo vuol dire che questa fase di controllo resta limitata ai soli dati delle spese sanitarie modificati dal contribuente.