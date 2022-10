Detenuta a 85 anni per aver occupato una casa: Tribunale di sorveglianza la libera

Dopo aver occupato una casa a Milano, una donna anziana di origine bosniaca di 85 anni è stata arrestata e portata in carcere dalle autorità. Tuttavia, il Tribunale di sorveglianza ha deciso di liberarla perché considerata non autosufficiente.

Il caso della detenuta di 85 anni

Il caso della signora detenuta a 85 anni era stato denunciato lo scorso mercoledì dall’associazione Antigone. Quest’ultima ha comunicato: «Fino ad oggi nonostante i ripetuti solleciti dell’istituto e un’istanza di scarcerazione, la signora è ancora ristretta in carcere». L’anziana era finita a San Vittore sulla base della pena emessa dalla Procura milanese, che aveva decretato 8 mesi di reclusione per l’occupazione abusiva di un alloggio. Tuttavia, una volta dietro le sbarre, l’85enne aveva bisogno di un’assistenza personale e una gestione sanitaria costante da parte di altre detenute e degli operatori del carcere.

La responsabile dell’associazione Antigone Valeria Verdolini, ha spiegato la situazione: «Il carcere si trova a dover gestire una situazione che non dipende dal penitenziario, il problema è quando si decide di portare in carcere una persona di 85 anni». Verdolini comunque, ha evidenziato anche come questo sia un caso emblematico per gli anziani ultrasettantenni o ultraottantenni che vengono detenuti. Sulla vicenda si è espresso anche Franco Maisto, il garante dei detenuti del Comune di Milano, che ha dichiarato: «Mi meraviglio che sia stata data esecuzione a questa misura di carcerazione. È una persona non orientata nello spazio e nel tempo, claudicante e non autosufficiente. Era una pena da differire o sospendere. Dando il dato input alla magistratura di sorveglianza».

La sentenza in suo favore

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha emanato la scarcerazione, cancellando l’esecuzione della pena, per la donna di 85 anni di origine bosniaca, non autosufficiente, che si trovava a San Vittore. La donna, in base al provvedimento preso immediatamente dal Tribunale di Sorveglianza, con a capo Giovanna Di Rosa, è dunque tornata in libertà.

I giudici si sono subito attivati per scarcerarla e giovedì mattina hanno emesso il provvedimento di sospensione della pena.