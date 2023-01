Desirée Noferini, chi è l’attrice che recita in Fosca Innocenti

Desirée Noferini è Giulia De Falco nella serie Tv di Mediaset Fosca Innocenti. Ha interpretato il ruolo di Virginia – moglie di Riccardo – nella soap opera Un posto al Sole. La Noferini è passata per una lunga gavetta prima di arrivare al successo.

Desirée Noferini e Fosca Innocenti: la carriera

«Come avete visto, Giulia è una giovane poliziotta molto dinamica e operativa. È il personaggio più d’azione della serie. La prima passione è il suo lavoro. Per qualsiasi motivo Fosca la chiami, anche nel pieno della notte, prende la sua moto e va. Cerca di risolvere di volta in volta i casi che le si presentano. Proprio perché Giulia è un’appassionata, ho dovuto imparare a guidare la moto. È stato ovviamente divertente» ha spiegato la Noferini in merito al ruolo di Giulia in Fosca Innocenti.

Nata nel ’87 a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, ha il padre italiano e la madre italo-etiope. Ha studiato prima all’istituto d’arte e dopo ha perfezionato gli studi al corso di Jenny Tamburi. In seguito, ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma. È stata Miss Toscana nel 2005 e ha partecipato a Miss Italia l’anno successivo. Ottiene dei piccoli ruoli in Gente di mare 2 e Don Matteo.

Il ruolo in Un Posto al Sole

Arriva così l’esordio nel suo primo film, Cous cous alla bolognese, film della serie de L’ispettore Coliandro. Dopo una serie di altre apparizioni in fiction, approda a Un Posto al Sole come la moglie di Riccardo – il fidanzato di Rossella – separatasi dal marito in seguito al tradimento di lei con il fratello di lui.

In Fosca Innocenti la rivredemo questa sera nel ruolo di Giulia De Falco. «Infine, Giulia ha una passione per le donne. Avrà delle esperienze un po’ fugaci. Dato che è una tipa istintiva, che vive le cose in maniera libera, si metterà in tante situazioni complicate. Anche se alla fine non vorrà avere dei legami, delle storie vere. Fa parte di una squadra di lavoro tutta al femminile, anche se c’è un uomo. Le donne, in questa serie, escono in maniera abbastanza forte. Sono loro a primeggiare e a risolvere i casi» spiega nell’intervista.