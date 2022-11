Desirèe Mariottini, l’Appello conferma due ergastoli e condanne a 24 e 27 anni

I giudici della corte di Assise di Appello di Roma hanno confermato le condanne inflitte in primo grado a coloro che vengono ritenuti i responsabili della morte di Desirèe Mariottini, la ragazza trovata morta in un palazzo abbandonato e abitato da pusher e tossicodipendenti nel 2018. La sentenza condanna Mamadou Gara e Yousef Salia all’ergastolo e Brian Minthe e Alinno Chima ad una pena rispettivamente di 27 e 24 anni e mezzo di carcere.

La sentenza di Appello sul caso Desirèe Mariottini

La tesi dell’accusa è riassunta negli atti con cui la magistratura ha ricostruito gli ultimi istanti di vita della sedicenne, il cui cadavere seminudo è stato ritrovato nella notte del 19 ottobre 2018 nel quartiere San Lorenzo di Roma dopo essere stato stordito e abusato. Il corpo giaceva su un letto sudicio in una stanza sporca solitamente utilizzata per trasformare la coca in crack: «Un’attività illecita si svolgeva da parecchi mesi ed era continuo ed evidente il via vai di tossicodipendenti».

La giovane, che si era recata in quello stabile presumibilmente per acquistare stupefacenti insieme ad una ragazza conosciuta pochi giorni prima, è stata inizialmente stordita con un mix di droghe che gli imputati le avrebbero ceduto. Secondo la Procura di Roma, sarebbe poi stata violentata più volte «mediante la costrizione delle braccia e delle gambe», come dimostrerebbero anche le tracce di DNA trovate sul suo corpo. Dopodiché sarebbe morta per un’insufficienza respiratoria – causata dalle sostanze assunte- e abbandonata nell’edificio.

La madre: «Sono quattro mostri»

La madre e il padre di Desiree hanno ascoltato la sentenza pronunciata dai giudici abbracciati e con gli occhi lucidi. Queste le parole della donna: «Speravo nella conferma delle condanne. Sono quattro mostri e devono stare dietro le sbarre. Questa sentenza mi dà un solo po’ di pace dopo tanto dolore, ma il dolore ci sarà sempre e nessuno mi ridarà mai mia figlia».