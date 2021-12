Non sempre le previsioni per il futuro sono calzanti, soprattutto nel cinema. Nel 1995, il film Johnny Mnemonic credeva che nel 2021 gli umani sarebbero stati in grado di immagazzinare e trasportare dati nel cervello grazie ai software. Secondo Ritorno al Futuro Parte II, da 6 anni dovremmo viaggiare a bordo di auto volanti, mentre Blade Runner ipotizzava che nel 2019 avremmo vissuto accanto a umanoidi replicanti. Magari non c’è un ancora un robot a tenere lezioni all’università o a condividere pomeriggi di svago e noia, ma il 2021 ha comunque portato in dote una serie di innovazioni tech e proposte che vale la pena ricordare. Ecco quali sono secondo la Cnn.

1. Telosa, una città sostenibile nel deserto americano

Cinque milioni di persone potrebbero presto vivere nel deserto. Almeno è questa l’idea del miliardario Marc Lore, ex dirigente di Walmart, che nel 2021 ha progettato Telosa, una nuova città in America di circa 60 mila ettari che promette architettura ecosostenibile e sistemi idrici in grado di far fronte alla siccità. Il design è strutturato secondo il modello delle Città dei 15 minuti, quelle che consentono ai residenti di accedere a qualunque luogo, dal lavoro allo svago entro un quarto d’ora. L’idea c’è, mancano solo 400 milioni di dollari e un posto dove costruire. Al momento sono al vaglio degli esperti zone di Utah, Idaho, Arizona e Texas.

2. L’Israele e i robot guardiani contro la deforestazione

Nel 2021, la deforestazione è divenuta una minaccia sempre più incalzante. Dato che attività di tutela e quella finalizzata alla crescita di nuovi alberi non sembrano riuscire a reggere il ritmo del disboscamento, Israele prova a correre ai ripari. Il designer Segev Kaspi ha infatti presentato Rikko, Chunk e Dixon, tre droidi noti come Forest Ranger Druids che dovrebbero supportare la riforestazione e la gestione delle aree verdi del pianeta. Ognuno dei robot svolge una funzione differente. Chunk assottiglia, pota e falcia la vegetazione, Dixon si occupa di semi e piccole piante, mentre Rikko raccoglie informazioni per fornire servizi di mappatura e monitoraggio. Si tratta ancora di prototipi, ma non è escluso entrino in commercio nel prossimo futuro.

3. BMW i Vision Circular, l’auto riciclabile al 100 per cento

BMW i Vision Circular è invece la prima vettura completamente riciclabile. La casa automobilistica tedesca ha infatti presentato il prototipo di una macchina a quattro posti i cui materiali sono al 100 per cento riutilizzati e riutilizzabili. Il design prevede l’uso di alluminio, acciaio e plastica di seconda mano, affiancati da materiali a base biologica certificata. Priva di vernice esterna, pelle o cromature di ogni sorta, la concept car di BMW potrebbe entrare in commercio nel 2040 e vanterebbe una longevità eterna grazie a componenti rimovibili e facilmente sostituibili con parti nuove.

4. Ephemeral Station, la tenda da campeggi high tech

Il campeggio è una delle attività più amate in tutto il mondo. Il mix perfetto fra relax e avventura può però andare incontro a fastidiosi limiti qualora si desideri pernottare nei luoghi più impervi. Situazione che potrebbe cambiare in futuro, merito di Ephemeral Station tenda a forma di nuvola in grado di offrire protezione solare, generare energia tramite celle fotovoltaiche e di conseguenza alimentare le apparecchiature. I piedi piantati solidamente nel terreno, sono in grado di scavare sotto la superficie e raccogliere acqua per uso personale o da convogliare per il raffreddamento della struttura stessa. Non finisce qui, perché Ephemeral Station è in grado di contrarsi o espandersi a seconda della temperatura esterna come un vero organismo vivente.

5. Le case mobili galleggianti di Tokyo contro l’innalzamento del mare

Sony ha da sempre un occhio verso il futuro. All’interno del progetto Sony Corporate Blog, volto a immaginare la vita nel 2050, il Creative Center, gruppo di design della casa giapponese, ha ideato le case mobili galleggianti. Previste per la baia di Tokyo, sono strutture ideate per prevenire un eventuale innalzamento eccessivo del livello del mare. In grado di muoversi liberamente sulle acque, vantano pannelli solari per l’energia elettrica e filtri in grado di depurare e desalinizzare l’acqua del mare per renderla potabile. Sebbene ogni casa sia autonoma, è possibile unire più abitazioni per formare una struttura solida e stabile, capace di resistere anche alle tempeste più violente. Non si tratta però di un unicum: già nel 2019 Bjarke Ingels Group rivelò Oceanix City, area in grado di ospitare 10 mila residenti.

6. La banca del legno in Svezia, il design strizza l’occhio agli agricoltori

Gli edifici di legno non sono certamente una novità in campo edile, ma il progetto di Anders Berensson Architects promette novità incredibili. Lo studio svedese infatti ha in mente di innalzare il più grande edificio in legno al mondo, in grado sia di ospitare persone che di produrre e immagazzinare legname. Bank of Norrland, questo il nome della struttura, sarebbe in grado di contenere 900 milioni di tronchi da utilizzare per la costruzione di altri edifici a catena. E poiché gli alberi assorbono l’anidride carbonica per tutta la loro vita, la “banca” sarebbe in grado di immagazzinarla al suo interno senza rilasciarla in natura. Gli architetti affermano che la loro proposta di design fornirebbe agli agricoltori un reddito affidabile, evitando che i tronchi vengano bruciati o trasformati in biocarburanti.

7. Tesla Bot, gli androidi di Elon Musk per le attività pericolose e noiose

Tesla oltre alle vetture completamente elettriche già in commercio, sarebbe pronta a lanciare sul mercato i primi robot umanoidi. I Tesla Bot, alti un metro e mezzo e pesanti circa 55 chilogrammi, saranno fondamentali per eseguire attività non sicure, noiose e ripetitive, sopperendo anche alla carenza di manodopera. Non è ancora chiaro quando saranno pronti né verso quali settori industriali saranno indirizzati. A chi invece teme per la sicurezza, Musk ha risposto: «Sono capaci di tenere un’andatura di 5 chilometri orari, quindi si può scappare facilmente».

8. Il design inglese per rifugi di emergenza in caso di calamità naturale

Negli ultimi anni, il cambiamento climatico ha portato un aumento sensibile dei disastri dovuti a calamità naturali. Dal Regno Unito arriva un progetto finalizzato a soccorrere gli sfollati a causa dei disastri ambientali. Radical Gravity, opera di tre studenti presso il Design Research Lab dell’Architectural Association a Londra, intende infatti offrire rifugi di emergenza che possono essere lanciati dall’aereo in luoghi pericolosi o difficili da raggiungere. Angelina Kozhevnikova, Konuralp Senol e Kyungha Kwon hanno infatti ideato i Gravitoni, ossia unità capaci di planare dopo il lancio in alta quota. Una volta a terra, sono in grado di gonfiarsi automaticamente dando vita a capsule abitabili capaci di raccogliere l’acqua piovana e di produrre elettricità tramite l’energia solare.

9. Grattacieli che raccolgono la pioggia in un futuro distopico

Il futuro distopico non è solo all’attenzione di registi hollywoodiani e autori di besteller, ma anche del design. La società sudafricana BPAS Architects ha infatti pensato a una soluzione qualora il deserto del Sahara decuplicasse la sua grandezza, gli oceani coprissero l’80 per cento della superficie terrestre e il clima diventasse talmente caldo che qualsiasi pioggia evaporerebbe a contatto con il suolo. Per questo, i designer hanno ideato un grattacielo di oltre 1000 metri di altezza capace di raccogliere pioggia e umidità in quota. L’acqua verrebbe convogliata in tubature e immagazzinata in impianti di stoccaggio sotterranei, dopodiché pompe idrauliche provvederebbero a indirizzarla verso le aree agricole o le abitazioni private.