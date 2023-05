DeSantis, problemi su Twitter all’annuncio della corsa a Usa 2024

Twitter ha rovinato la festa di Ron DeSantis. Il governatore della Florida ha ufficializzato nella notte italiana la sua candidatura alle primarie repubblicane contro Donald Trump in vista delle elezioni di Usa 2024, ma non tutto è andato come previsto. La diretta è iniziata con circa mezz’ora di ritardo e molta meno gente collegata online per via di continui bug e disagi di connessione. Elon Musk si è giustificato attribuendo la colpa un sovraccarico dei server dovuto ai troppi utenti connessi. «Che sfortuna, non era mai successo», ha commentato il miliardario e proprietario del social. Immediata la reazione ironica del web, che ha parlato di «DeSaster» giocando sul cognome del politico. Non si è fatta attendere la risposta di Trump e Biden, che hanno cavalcato l’onda per sottolineare una campagna che si preannuncia secondo loro fallimentare.

Cos’è successo durante la diretta di Ron DeSantis su Twitter?

L’evento di Ron DeSantis sarebbe dovuto iniziare alle 18 della East Coast, intorno alla mezzanotte italiana. Tutto era pronto per un avvio puntuale, con la presenza di Elon Musk, lo stesso governatore della Florida e David Sacks, imprenditore di PayPal nel ruolo di moderatore. In attesa un pubblico secondo la Cnn superiore ai 500 mila utenti. «Vorrei dare il mio benvenuto a Ron DeSantis per…», ha potuto dire Musk prima che il video si interrompesse. «Ci sono tante persone collegate», si è poi sentito in sottofondo. Dopo 26 lunghi minuti, il magnate è riuscito a far partire il live su Twitter Spaces, giustificando i bug con un pubblico troppo ampio. «Penso che tu abbia rotto Internet», ha scherzato immediatamente Sacks alla ripresa della diretta. I due hanno scaricato le responsabilità all’account dello stesso Musk, troppo di tendenza con i suoi oltre 140 milioni di follower.

Solo a questo punto, alle 18.26 locali, Ron DeSantis ha potuto fare il suo annuncio ufficiale verso Usa 2024. Peccato che, rispetto al mezzo milione di supporter iniziale, a seguirlo ce ne fossero a malapena 150 mila. E mentre Musk parlava di «sfortuna» mai verificatasi in precedenza, Sacks ha cercato di rigirare il problema parlando di innovazione e progresso. «Bug e problemi tecnici indicano che stai aprendo nuove strade», ha sottolineato l’imprenditore nel corso della diretta. Eppure, pur apparentemente improvviso, il «DeSaster» era facilmente attendibile. «Twitter Spaces è un prototipo, un beta test», ha precisato alla Cnn un ex dipendente del social. «Non è stato creato per eventi su larga scala, ma solo per qualche centinaio di utenti». Alla fine tutto si è risolto per il meglio e DeSantis ha potuto sintetizzare il suo programma. «Non importa come inizi, ma come finisci», ha infine chiosato Sacks.

Da Donald Trump a Joe Biden, la reazione degli avversari

Immancabile il commento degli avversari politici. «Un disastro, come sarà la sua campagna elettorale», ha postato Donald Trump su Truth Social. Non ha fatto mancare la sua voce neanche su Instagram, dove nelle ultime ore sono approdati video ironici e deepfake in merito alla diretta di DeSantis. In uno di essi, che simula i partecipanti all’evento su Twitter fra cui spiccano Adolf Hitler e il diavolo il persona, nessuno riesce a far capire la sua posizione per interferenze di comunicazione. Fino a quando a prendere la parola non è lo stesso The Donald, «il vero e unico presidente», che ricorda a tutti su chi puntare per Usa 2024. La disavventura di DeSantis non è infine passata inosservata fra i Democratici. L’account ufficiale di Joe Biden ha pubblicato un tweet per sostenere la sua campagna con un messaggio molto chiaro: «Questo link funziona».