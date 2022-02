Polizia hitleriana o zuppa fredda spagnola? Difficile distingiere tra i termini gazpacho e Gestapo per la deputata repubblicana Usa Marjorie Taylor Greene – bloccata a gennaio da Twitter per le fake news sul Covid – che, criticando il comitato ristretto della Camera chiamato a indagare sull’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021, ieri ha accusato Nancy Pelosi, Speaker della Camera, di aver istituito una sorta di regno del terrore, fondato su una polizia in stile gazpacho, la zuppa appunto, chiamata a pattugliare il Campidoglio e Washington D.C. La dichiarazione ha rapidamente “conquistato” il web, tra critiche e battute.

Cosa ha detto la deputata Marjorie Taylor Greene

La deputata, denunciando quello che giudica un eccessivo controllo e riferendosi alla polizia, ha usato il termine gazpacho, confondendolo con Gestapo. «Non solo abbiamo la prigione DC che è il gulag DC, ma ora abbiamo la polizia gazpacho di Nancy Pelosi che spia i membri del Congresso, spia il lavoro legislativo che facciamo, spia il nostro staff e spia i cittadini americani», ha dichiarato. Classe 1974, Marjorie Taylor Greene è membro della Camera dei Rappresentanti per lo Stato della Georgia dal 2021. Tra le più forti sostenitrici di Donald Trump, si è imposta all’attenzione anche per l’appoggio a varie teorie complottiste, in particolare Qanon, insieme di teorie di estrema destra che ha avuto un peso anche negli attacchi del 6 gennaio. Ha, inoltre, più volte sostenuto la tesi dell’orchestrazione governativa degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001.

La reazione del web alle dichiarazioni di Marjorie Taylor Greene

Immediata la pioggia di critiche e, soprattutto, di sfottò in Rete, tra battute e giochi di parole, in quello che è finito per diventare un gioco virale. «Come osa MTG incolpare gazpacho, quando sappiamo tutti che vichyssoise è il vero colpevole», ha scherzato la conduttrice di podcast Emily Brandwin, riferendosi alla zuppa fredda francese di porri e patate.

How dare MTG blame Gazpacho, when we all know that Vichyssoise Violence is the real culprit. https://t.co/MGT7Cyuqs4 — Emily Brandwin (@CIAspygirl) February 9, 2022



Sarakshi Rai, giornalista di The Hill, ha aggiunto: «Mi chiedevo perché tutti a DC stessero twittando sul gazpacho e ora ne sto solo desiderando un po ‘per cena». Al gioco hanno partecipato molti internauti, di tweet in tweet. «Immagino che la vendetta non sia l’unico piatto servito freddo», si è letto tra i commenti. E anche, «Sono a favore della polizia Gazpacho. È la mia zuppa preferita, e dannazione, qualcuno deve sradicare tutte le versioni cattive».