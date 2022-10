I Depeche Mode tornano negli stadi italiani con un nuovo album

«Abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto all’inizio della pandemia e i suoi temi sono stati direttamente ispirati da quel periodo. Dopo la morte di Fletch, abbiamo deciso di continuare perché siamo sicuri che sarebbe quello che avrebbe fatto. hanno voluto, e questo ha davvero dato al progetto un ulteriore livello di significato». Così, a Berlino, Martin Gore dei Depeche Mode ha annunciato il nuovo album Memento Mori e il nuovo tour, anche senza l’amico Andy Fletcher, venuto a mancare a maggio 2022.

Depeche Mode, date in Italia

«Fletch avrebbe adorato questo album. Non vediamo l’ora di condividerlo presto con te e non vediamo l’ora di presentartelo dal vivo agli spettacoli del prossimo anno» aveva spiegato Dave Gahan. Ora quel momento è arrivato. Il tour internazionale organizzato dai Depeche Mode avrà tre tappe italiane nel 2023: Roma, Bologna e Milano. Il tour sarà il primo dopo 5 anni in Italia e il 19esimo per la band.

In particolare le date saranno tutte a luglio 2023: Roma il 12 allo stadio Olimpico, Milano il 14 allo stadio San Siro e Bologna come ultima tappa il 16 allo stadio Renato Dall’Ara. I biglietti si potranno ordinare già dal prossimo 6 ottobre.

Memento Mori, il nuovo album

Il titolo è tutto un programma, ma in realtà Martin Gore ha tenuto a spiegare che: «So che un titolo del genere può avere un significato deprimente ma, per come la vedevamo voi, abbiamo pensato di usarlo con un’accezione positiva. Come a dire: vivi tutti i tuoi giorni al massimo».

La morte dell’amico ha segnato profondamente gli artisti. «Ogni volta che canti delle canzoni prendono una forma diversa in base a cosa accade nel mondo e nella tua vita personale. Alcune canzoni ti costringono a riflettere ma, quando eravamo in studio tutti insieme, spesso scherzavamo e Fletch mi manca in questo. Sono cose che, per quanto banali, prendi per scontate ma quando non ci sono più te ne accorgi. Credo che Fletch sia con noi nello spirito. Ero lì, sul balcone dell’hotel a fumare una sigaretta e mi aspettavo che arrivasse Fletch e mi dicesse’ Tutto ok, Dave?’ ma non è accaduto» ha concluso Dave Gahan.