Depeche Mode, chi sono: membri, canzoni e storia del gruppo ospite a Sanremo 2023

Super ospiti alla finale di Sanremo sabato 11 febbraio saranno i Depeche Mode, la band composta da Dave Gahan e Martin Gore che torna all’Ariston dopo 33 anni. Il gruppo è stato ospite del Festival già tre volte: nel 1986 con “Stripped”, nel 1989 con il brano “Everything Counts” e la terza volta nel 1990 con la canzone “Enjoy the Silence”.

Chi sono i Depeche Mode

I Depeche Mode originariamente erano formati da Dave Gahan, Martin Gore, Andrew Fletcher e Vince Clarke. Il loro primo album Speak & Spell è stato pubblicato nel 1981. La band negli anni ha venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo ed è stata inserita da Billboard, nel 2016, tra i 10 migliori artisti di tutti i tempi. Le origini risalgono al 1977 nell’Essex vicino Londra, quando i compagni di scuola Vince Clarke e Andrew Fletcher incontrano Martin Gore e insieme fondarono i Composition Of Sound, nome che diventerà Depeche Mode con l’arrivo di Dave Gahan, conosciuto nei locali londinesi dove si esibiva con le cover di David Bowie.

Nel 1981 comincia l’ascesa del loro successo e con i singoli “Dreaming Of Me” e “New Life” iniziano a scalare le classifiche inglesi. Il primo album fu Speak And Spell che conteneva la famosa hit Just can’t get enough con la quale la band debutta ufficialmente.

Dopo l’uscita dell’album Vince Clarke lascia il gruppo e fonda gli Yazoo. Al suo posto fa l’ingresso Alan Wilder che resterà fino al 1995. Da quel momento in poi, la band continuerà con il trio storico formato da Fletcher, Gore e Gahan.

Il loro secondo album è A Broken Frame al quale seguirà Construction Time Again. La band riesce a pubblicare un album all’anno abbracciando non solo la musica elettronica ma anche sonorità gothic e dark come nell’album Black Celebration. Nel 1987 i Depeche Mode sono all’apice della loro carriera e l’album Music for the Masses li consacra definitivamente anche negli Stati Uniti dove hanno tenuto un concerto a Pasadena davanti a 60.000 persone. Gli anni ’90 assistono ad un rallentamento delle uscite degli album dei Depeche Mode ma non dei grandi successi: proprio in quel periodo escono brani come Enjoy the Silence e Personal Jesus che hanno fatto la storia della band.

Un successo dopo l’altro fino a Memento Mori, l’album in uscita a Marzo

Nella metà degli anni ’90, i membri attraversano molti momenti di forti tensioni con i problemi di tossicodipendenza di Dave e nel 2003 si prendono una pausa durante la quale Gahan pubblicherà un album da solista. La band si ricostituirà a fine 2004 e la reunion porterà alle uscite, negli anni successivi, di Playing The Angel, dell’antologia The Best Of Depeche Mode vol. 1, di Sounds Of The Universe di Delta Machine e di Spirit nel 2017.

Il 17 marzo è prevista l’uscita dell’ultimo album dei Depeche Mode, Memento Mori. Durante l’esibizione all’ultima puntata del Festival di Sanremo, Gahan e Gore presenteranno, per la prima volta, un singolo estratto dal nuovo album, il primo senza il co-fondatore e tastierista Andy Fletcher scomparso il 26 maggio scorso. Il gruppo si esibirà in Italia, il 12 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, il 14 luglio allo Stadio San Siro di Milano e il 16 luglio al Dall’Ara di Bologna.