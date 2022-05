Messa in stanza con un collega che ha problemi di flatulenza: la denuncia della conduttrice del Tg1

La conduttrice del Tg1 Dania Mondini ha denunciato i suoi superiori, che nel 2018 per punirla dopo piccoli errori durante il notiziario Rai, l’avrebbero messa in una stanza con un collega che ha problemi di flatulenza ed eruttazioni. Cinque le persone finite nel registro degli indagati.

Mondini, i contrasti con i superiori e la punizione

Secondo quanto denunciato, il clima in redazione sarebbe stato parecchio teso. Dopo alcune frizioni con i superiori, Dania Mondini sarebbe stata costretta alla “convivenza” con il collega, noto per avere difficoltà a trattenere peti e rutti. La giornalista avrebbe però deciso di non sistemarsi nel nuovo ufficio a lei assegnato, con un rifiuto “motivato all’ordine di servizio”. Al suo “no” sarebbe stata dunque demansionata, con l’assegnazione di servizi brevi e in genere banali. La giornalista ha anche denunciato aggressioni verbali. A supporto della denuncia, Mondini ha presentato agli inquirenti referti medici che provano lo stress patito a causa di quanto accaduto.

Denuncia per stalking al Tg1, chi sono gli indagati

Come scrive Repubblica, il pm ha sentito come testimoni sei giornalisti del Tg1. Cinque di essi hanno sostenuto che non ci sarebbe stata alcuna persecuzione da parte dei superiori, mentre una collega ha sposato la tesi di Dania Mondini. La procura decide di chiedere l’archiviazione del caso: non c’è stalking ma, al massimo, si può parlare di un caso di mobbing. A sorpresa, però, la Procura Generale ha deciso di proseguire le indagini: «Il pg Marcello Monteleone avoca a sé l’inchiesta, togliendola di fatto al pm, e decide di continuare a indagare per stalking i 5 giornalisti della Rai», scrive il quotidiano romano. I giornalisti denunciati sono Filippo Gaudenzi, Marco Betello, Piero Felice Damosso, Andrea Montanari e Costanza Crescimbeni, che all’epoca ricoprivano posizioni di vertice all’interno del telegiornale.