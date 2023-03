Denny Mendez: marito, figlia e carriera dell’attrice ex Miss Italia

Denny Mendez è conosciuta per essere stata la prima Miss Italia di origine non italiana che suscitò non poche polemiche per i suoi tratti somatici caraibici e poco corrispondenti alla bellezza tipica nazionale. Il concorso di bellezza fu per la giovane modella un trampolino di lancio non solo per il mondo della moda ma anche per quello dello spettacolo. La Mendez, infatti, è diventata un’attrice di cinema e di teatro.

Denny Mendez: biografia e carriera

Denny Andreína Méndez de la Rosa, nota come Denny Méndez, è nata a Santo Domingo il 20 luglio 1978. A soli 10 anni lasciò la Repubblica dominicana per trasferirsi con tutta la famiglia in Italia, a Montecatini Terme, dove ha studiato come operatrice turistica. Eletta Miss Italia nel 1996, dopo il titolo italiano si classificò anche quarta al concorso di Miss Universo, iniziando così la sua ascesa nel mondo della moda.

Oltre ad essere stata una modella, però, la Mendez ha anche studiato recitazione diventando una brava attrice e interpretando ruoli in tv ed al cinema. Negli ultimi anni si è affermata anche in teatro. Oltre che in alcune produzioni italiane come Un posto al sole, dove dal 2003 al 2005 ha interpretato il ruolo di Barbara Cifariello, e Provaci ancora prof, ha avuto piccoli ruoli in film internazionali tra cui Ocean’s Twelve nel 2004, Speed Kills con John Travolta e Trading Paint – Oltre la leggenda sempre con Travolta.

In televisione, la Mendez attualmente è impegnata con il programma Sky, Pole position, specializzato nelle interviste ad imprenditori e manager sia italiani che internazionali scelti tra le eccellenze del mondo lavorativo. In teatro è invece impegnata con lo spettacolo Cose di ogni giorno che narra di un organizzato mondo borghese dove all’improvviso qualcosa fa inceppare la routine facendo saltare l’equilibrio quotidiano.

La vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, la Mendez è stata fidanzata per circa dieci anni con Oscar Generale, noto produttore cinematografico. Dalla loro unione, conclusasi l’anno scorso, era nata la figlia India Nayara (2016). «Come tutte le favole hanno un inizio e una fine. Reputo Denny una brava mamma, ma purtroppo devo comunicarvi che la nostra vita ha preso direzioni diverse. Saremo comunque uniti nel nostro dovere di genitori. Chiedo a tutti la cortesia di rispettare la nostra privacy», aveva scritto Generale su Facebook. I due si erano conosciuti al Festival di Cannes e qualche anno, dopo sempre nel gotha del cinema francese, lui si era inginocchiato in modo plateale per la proposta di matrimonio alla presenza dell’amico John Travolta e della moglie Kelly Preston.