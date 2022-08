Denny Magina, si ipotizza trappola dei pusher: «Spinto giù per un debito»

Aperto un fascicolo per omicidio volontario sul caso di Denny Magina. Il 29enne è precipitato da un palazzo occupato. La Procura di Livorno ha aperto questo fascicolo accanto all’ipotesi di suicidio, anche se gli amici del giovane ritengono impossibile questa ipotesi. Infatti, i ragazzi avrebbero accusato ignoti di aver spinto il 29enne da quel palazzo, occupato abusivamente da donne, minori e gruppi di spacciatori.

Denny Magina, le nuove ipotesi che emergono dalle indagini

Stando alle indagini, il ragazzo sarebbe stato spinto a seguito di una lite. In più, le Forze dell’Ordine stanno indagando sull’appartamento 8, al quarto piano di questo stabile, per capirne il passato. Nel frattempo si attendono riscontri sull’autopsia del giovane. Infatti, sono stati disposti accertamenti tossicologici per capire se il 29enne aveva assunto droga prima di cadere. A quanto si apprende, ci sarebbe un vocale su WhatsApp dove lo stesso Denny Magina dichiarerebbe di trovarsicon un coetaneo proprio la notte della sua morte.

In più, pare che alcuni residenti abbiano visto il ragazzo allontanarsi con un altro giovane prima del tragico evento. Sembra che il luogo dove si sono svolti i fatti fosse già noto come punto abituale di spaccio in zona.

Le ultime novità sul caso

Al momento sono in carcere due uomini con l’accusa di rapina con un terzo, rimasto ignoto. Si tratta di un 29enne italiano e un 18enne straniero, che si trovavano proprio in quell’appartamento con la vittima. Nel frattempo, «Il questore Roberto Massucci ha firmato un’ordinanza specifica per disporre servizi mirati per il blocco di edilizia popolare di via Giordano Bruno dai civici 2 al 10. In virtù di questo, potrò a mia volta emettere un’ordinanza urgente e contingibile per togliere dal vostro cortile subito tutti i mezzi abbandonati che ci sono ancora, saltando così il complesso e lungo iter burocratico per questo genere di interventi» spiega il sindaco di Livorno in seguito alle proteste dopo la tragica fine di Denny.

Nell’isolato, secondo il sindaco, «sono rimasti solo tre occupanti con situazioni di fragilità sociale per i quali stiamo trovando sistemazioni alternative. Sarà usato il pugno di ferro per ogni altro genere di occupazione».