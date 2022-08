Denny Magina morto dopo essere caduto dal balcone, gli amici: «È stato spinto»

«Lo hanno buttato di sotto». Ne sono certi gli amici di Denny Magina, il 29enne precipitato ieri da un balcone e deceduto dopo poche ore in ospedale a Livorno. I fatti risalgono alla notte tra il 21 e il 22 agosto. Secondo gli amici, il ragazzo sarebbe stato picchiato e poi gettato dal balcone. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. A lanciare l’allarme sono stati gli abitanti della zona che, verso le 03:30 del mattino, hanno sentito un forte boato e hanno visto il ragazzo a terra. I volontari della SVS con un medico e i Carabinieri sono intervenuti sul posto.

Denny Magina, chi era

Gli amici e i residenti ricordano il giovane come un ragazzo solare, che non mancava mai di regalare un sorriso o un saluto. A quanto si apprende, il palazzo dal quale sarebbe precipitato il giovane sarebbe occupato e ci sarebbe un gran via vai di persone. Al momento non ci sono indagini aperte per omicidio. In questo momento si sono predisposti gli esami autoptici, che potranno chiarire sulle circostanze della morte del 29enne. Gli amici hanno creato anche un gruppo Facebook chiamato Giustizia per Denny. Le amministratrici hanno pubblicato un primo post, dove si legge: «Buongiorno a tutti, con l’autorizzazione della famiglia ho voluto aprire questo gruppo in memoria di Denny. Faremo attività per sostenere la famiglia. Siete tutti quanti i benvenuti. Non vogliamo contenuti offensivi o razzisti, non istighiamo odio ma amore verso i suoi familiari».

Uno striscione per Denny

Sul palazzo da cui il giovane è precipitato c’è uno striscione con la scritta: «Denny sempre con noi, che giustizia sia fatta». Domani, 24 agosto, ci sarà un incontro per poter raccogliere fondi per la famiglia del ragazzo. «Lo spaccio è uno dei problemi più grandi. Negli appartamenti occupati si smercia droga e noi, persone perbene, non ce la facciamo più. Saremo costretti a farci giustizia da soli». Così spiega la gente tra i palazzi dove è avvenuto il fatto.

«Mio marito sta con me al telefono finché non sono sulla soglia di casa per paura di brutti incontri. E nella mia borsa c’è una bomboletta di spray al peperoncino» racconta una signora ai cronisti.