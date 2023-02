Denise Tantucci: età, film e fidanzato dell’attrice di Un medico in famiglia

Denise Tantucci è una giovane attrice, affermata e apprezzata per alcuni ruoli interpretati in serie televisive come Don Matteo, Provaci ancora Prof e Un medico in famiglia. É nota anche per essere il volto della pubblicità Rocchetta. Dal 28 febbraio 2023 torna in tv per recitare all’interno della fiction di Rai 1 Sei donne – Il mistero di Leila.

Chi è Denise Tantucci

Denise Tantucci è nata a Fano nel 1997 ma vanta già una lunga e importante carriera tra cinema e tv, iniziata giovanissima con la partecipazione ad Un medico in famiglia. La giovane attrice ha studiato prima recitazione nella sua città natale e nel 2012 ha deciso di trasferirsi a Roma per approfondire gli studi. Ha fatto il suo esordio interpretando la parte di Giusy nella quinta stagione di Provaci ancora prof! e successivamente ha interpretato Dafne, uno dei personaggi della nona stagione di Don Matteo. Nel 2013 la ritroviamo nei panni di Giada Spanoi, una ragazza albanese alla ricerca dei genitori, nel corso della nona stagione di Un medico in famiglia. Sempre in tv ha interpretato Nina in Braccialetti rossi, scomparsa nella terza stagione a causa di un incidente in piscina.

Oltre alle interpretazioni sul piccolo schermo, la giovane artista si è fatta apprezzare anche al cinema con Tre Piani di Nanni Moretti, In vacanza su Marte al fianco di Christian De Sica e Massimo Boldi e in Ma tu di che segno 6? insieme a Gigi Proietti, Vincenzo Salemme e Ricky Memphis.

Ha scritto canzoni ed uno spettacolo teatrale

La recitazione non è l’unica passione di Denise Tantucci, che durante la sua carriera si è dedicata anche al canto e alla scrittura. Nel 2013 esce la sua prima canzone, Dressed in Blood, e nell’ottobre dello stesso anno pubblica il suo primo libro di poesie, Fantasticherie e congetture, edito dalla Aletti Editore. Nel 2014 scrive e produce il suo primo spettacolo teatrale, Un doppio legame. L’attrice si è laureata in Fisica all’Università degli Studi di Milano nel 2020 e al momento è single.