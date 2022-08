Denise Dowse, chi era l’attrice morta a 64 anni

A causa di una forma virulenta di meningite è morta a 64 anni l’attrice statunitense Denise Dowse. A dare l’annuncio del decesso è stata la sorella Tracey. Sul grande schermo Dowse si era distinta per il ruolo della manager di Ray Charles, Marlene André, nel biopic del 2004 con il premio Oscar Jamie Foxx, e aveva poi interpretato nel 2005 la preside Garrison in Coach Carter, con protagonista Samuel L. Jackson. Dowse aveva dichiarato che questi erano stati tra i suoi ruoli preferiti, insieme a quello di Yvonne Burns, cioè la zia di Derek Morgan, nella serie tv Criminal Minds.

Denise Dowse, è stata la vicepreside Teasley in Beverly Hills 90210

Da una Yvonne all’altra, Denise Dowse era sicuramente più nota per altri lavori. In 23 episodi della popolarissima serie tv Beverly Hills 90210, spalmati in dieci stagioni, aveva infatti interpretato la vicepreside della West Beverly High School, Yvonne Teasley. 32 invece le apparizioni nel ruolo del giudice Rebecca Damsen nella serie tv The Guardian (2001-2004). In sei episodi di Insecure (2017-20) aveva poi interpretato la terapista della protagonista Molly (curiosamente un’altra Yvonne, Orji).

Denise Dowse, attrice e insegnante di recitazione

Nata il 21 febbraio 1958 a Honolulu, alle Hawaii, Denise Dowse era figlia di un ufficiale della Marina degli Stati Uniti. Dopo essersi laureata nel 1980 alla Norfolk State University e aver vissuto in Germania con i suoi genitori, si era trasferita a Los Angeles quando aveva 30 anni, trovando lavoro come comparsa a Hollywood e iniziando così la carriera televisiva e cinematografica. La lista degli show in cui è apparsa è davvero molto lunga: comprende anche Buffy l’ammazzavampiri, Chicago Hope, ER, The West Wing, Judging Amy, Nip/Tuck, Charmed, Gilmore Girls, Everwood, House e Castle. Per 18 anni Dowse ha anche insegnato recitazione e diretto opere teatrali presso l’Amazing Grace Conservatory, scuola di arti sceniche per studenti dagli 8 ai 18 anni nel centro di Los Angeles.