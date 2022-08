Denise Coates, chi è la donna che guadagna 1 milione al giorno con le scommesse degli altri

Chi è Denise Coates? Da semplice cassiera a regina degli affari in rete, la proprietaria di società di giochi d’azzardo guadagna 1 milione al giorno con le scommesse degli altri.

Chi è Denise Coates, proprietaria di Bet365

Oggi è una delle 100 donne più potenti del Regno Unito, si chiama Denise Coates ed è a capo di Bet356, società di giochi d’azzardo online. Anche se il suo progetto è tra i più famosi a livello internazionale, avviarlo è stato per la cittadina britannica una vera sfida.

Classe 1967, è cresciuta in una famiglia già appassionata di scommesse. Il nonno e i genitori lavoravano in questo campo, e così Denise fin dai tempi della scuola ha potuto apprendere importanti nozioni del mestiere. In seguito si è laureata in Econometria, all’Università di Sheffield e ha iniziato a lavorare come cassiera nell’agenzia del padre Peter, la Provincial Racing. Persuasa, tuttavia, di voler portare avanti un proprio progetto, ha acquistato su eBay il dominio di bet356.com. A quel punto si è resa conto che per sviluppare e far decollare il sito avrebbe avuto bisogno di liquidità.

Si è rivolta a diversi venture capitalist di Londra, senza successo. E quel punto Denise ha bussato alle porte della Royal Bank of Scotland, ottenendo in prestito oltre 18 milioni di dollari, in cambio della garanzia dei negozi di scommesse della famiglia.

Nel 2001 ha lanciato in rete il portale, ottenendo subito un successo clamoroso. A quattro anni dall’apertura della piattaforma la famiglia ha rimborsato totalmente la Royal Bank of Scotland. Il 2013 è stato poi l’anno della svolta. Bet365 ha messo a segno profitti per 187 milioni di dollari e, sempre lo stesso anno, Denise Coates è stata riconosciuta come una delle 100 donne più potenti del Regno Unito.

Le caratteristiche e il fatturato della società

Bet365 è una società di giochi d’azzardo online che ha sede a Stoke-on-Trent, Regno Unito. Denise Coates, che l’ha creata e ne è alla guida, è anche azionista di maggioranza insieme al fratello John. Si tratta di una delle poche betting company ancora a gestione familiare. L’azienda non si è avvalsa dell’appoggio di fondi di investimento e Coates ha rifiutato possibili operazioni di fusione.

Con oltre 65 miliardi di dollari in scommesse all’anno, oltre alla sua sede a Stoke-on-Trent, la società ha altri uffici a Manchester, Gibilterra, Malta, Bulgaria e Australia e nel 2020 ha impiegato oltre 4mila persone. Inoltre, con il salario più alto di tutta la Gran Bretagna ovvero più di 423 milioni di dollari, Denise è stato l’amministratore delegato britannico più pagato nel 2019.

Il patrimonio familiare

Secondo le stime di Forbes, Denise Coates dovrebbe godere di un patrimonio netto pari a 9,9 miliardi di dollari. Nonostante la sua popolarità l’abbia esposta all’attenzione pubblica, la proprietaria di Bet365 è sempre stata riservata e gelosa della sua privacy. Si sa solo che ha un marito e cinque figli, coi quali vive in una fattoria nel Cheshire, una contea dell’Inghilterra del nord-ovest.

Nel frattempo ha messo in piedi la Denise Coates Foundation, organizzazione benefica che ha assegnato una sovvenzione di 10 milioni di sterline all’ente di beneficenza del sistema sanitario britannico per sostenere gli sforzi contro il coronavirus.