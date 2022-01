Denis Dosio, chi è: la vita dell’influencer dai social alla televisione

Influencer molto amato dal pubblico femminile, Denis Dosio sarà uno dei concorrenti dell’ultima puntata di Back to school in onda mercoledì 26 gennaio 2022 in prima serata su Italia Uno: vediamo chi è e come è arrivato, così giovane, al successo.

Chi è Denis Dosio

Nato nel 2001 in Italia ma di origini brasiliane, Denis ha studiato Ragioneria all’ITC Carlo Matteucci di Forlì. Il suo esordio sul web è datato al 2017, anno in cui ha aperto un canale YouTube iniziando a raccontare aneddoti e storie della propria vita. La popolarità è tuttavia giunta per via della sua amicizia con Luca Vittozzi, un ex volto del programma televisivo Il Collegio che ha lanciato diversi personaggi tra cui Jennifer Poni, Nicole Rossi o Jenny De Nucci.

In breve tempo moltissime ragazze (soprannominate “viziatine”) hanno iniziato a seguirlo anche su Tik Tok e Instagram, il cui profilo conta oggi 788 mila followers e lo ha reso un’icona social. Nel 2020 Barbara D’Urso lo ha invitato a partecipare in diverse puntate di Pomeriggio Cinque in onda sulla quinta rete. Molto legato al fratello maggiore Manuel, a cui somiglia molto, spesso i due fanno anche dei video insieme.

Chi è Denis Dosio: le canzoni e il GF Vip

Oltre che modello e influencer, Denis è anche un cantante. Nel 2020 ha infatti pubblicato due singoli, Non mi tocchi e Fatto a regola d’arte, usciti rispettivamente a gennaio e luglio. Lo stesso ha infatti raccontato che dedicasi alla musica è sempre stato uno dei suoi sogni.

La sua ultima esperienza televisiva risale a settembre 2020, quando il giovane è entrato nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo poche settimane, è però stato squalificato dal programma per aver pronunciato una bestemmia. Attualmente single, Dosio è alla ricerca dell’anima gemella e non ha escluso che potrebbe trattarsi di una delle sue followers.