Demolita la villa dove fu catturato Michele Zagaria, boss dei Casalesi

È in corso a Caposenna, provincia di Caserta, la demolizione della villetta in cui il 7 dicembre 2011 si arrese e fu catturato il boss dei Casalesi Michele Zagaria, al termine di una latitanza durata per oltre un decennio. Presente anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Il boss dei Casalesi controllava il suo impero comunicando anche attraverso una rete di “citofoni”, che si estendeva per una larga parte della cittadina, e tramite un sofisticato sistema di videosorveglianza che aveva il cuore nella mansarda della villetta. Ma non è lì che gli investigatori della squadra mobile di Napoli e Caserta trovarono il boss: Zagaria si trovava infatti in un bunker sotterraneo, dove era stato sistemato un congegno elettrico che permetteva di spostare il pavimento consentendo l’apertura di una botola. «Basta non sfondate, sono qui. Mi arrendo», disse Zagaria agli agenti, timoroso di morire soffocato dopo che gli agenti avevano staccato la corrente disabilitando l’impianto di areazione.

I proprietari della villetta sono stati condannati per favoreggiamento

La villetta, tra l’altro abusiva e sequestrata subito dopo la cattura di Zagaria, apparteneva alla famiglia di Vincenzo Inquieto, condannato poi con la moglie Rosaria Massa per favoreggiamento. Acquisita al patrimonio comunale, al suo posto (una volta tombato il bunker) verrà costruito un parco pubblico.

Il Ministro oggi alle 11 a Casapesenna per la #demolizione del “bunker Zagaria”, immobile abusivo teatro della cattura del latitante.

Piantedosi: determinazione dello #Stato nel contrastare l’azione pervasiva della criminalità organizzata#16febbraio

Le parole del ministro Piantedosi, presente alla demolizione

«La demolizione del bunker di Michele Zagaria conferma, per l’ennesima volta, la determinazione dello Stato e la straordinaria attività che magistratura, prefetture e forze di polizia stanno svolgendo per contrastare l’azione pervasiva della criminalità organizzata», ha dichiarato il ministro Piantedosi al quotidiano Il Mattino. Dopo la demolizione il titolare del Viminale visiterà poi il centro di educazione e documentazione ambientale “Pio La Torre” di Santa Maria la Fossa, gestito da Agrorinasce in un immobile confiscato.