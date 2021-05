Perché acquistare una casa se puoi averla gratis con un baratto? Questo l’insolito progetto della canadese Demi Skipper. Che, ispirata dalla Ted Talk di Kyle MacDonald, famoso per essere riuscito a ottenere un appartamento con uno scambio di oggetti partito da una graffetta rossa, ha deciso di seguirne le orme. Dal soggiorno del suo monolocale in affitto a San Francisco, la 29enne si è lanciata in un’avventura insolita e rischiosa che, entro la fine dell’estate, potrebbe portarla a raggiungere l’obiettivo che si è prefissata. «Mi sento un po’ un’imprenditrice improvvisata», ha raccontato al Guardian. «Non posso comprare nulla, non posso usare denaro e non posso ovviamente scambiare tutto quello che mi capita sotto tiro». A chi, nei suoi post sui social, le consiglia di trovarsi un lavoro vero, non risponde. Meglio impiegare i tempo passando al setaccio siti di compravendita come Craigslist e Ebay alla ricerca di oggetti interessanti.

Demi Skipper: il progetto Trade me partito da una forcina per capelli

Trade me, il progetto partito dallo scambio di una semplice forcina per capelli con un paio di orecchini, ha attirato la curiosità di tante persone che su Instagram, ogni giorno, la bombardano di messaggi per darle una mano. Molti non hanno nulla da offrirle, se non passaggi in auto per spostarsi da una città all’altra, garage da utilizzare come corner di raccolta o parole di conforto per incitarla a tenere duro.

Da quegli orecchini, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. In pochi giorni, si sono trasformati in quattro bicchieri da margarita, poi in un’aspirapolvere, in uno snowboard, in una Apple Tv, in un paio di cuffie e, addirittura, in un vecchio MacBook.

Demi Skipper e l’avventura (a lieto fine) del minivan

L’arrivo di prodotti di marca e di valore ha, ovviamente, aumentato le responsabilità di Skipper e alzato la difficoltà del baratto. Soprattutto quando si è trovata a che fare con preziose sneaker da collezione, un IPhone11 Max nuovo di zecca e, addirittura un minivan rosso. Risultato che ha portato non pochi problemi. La famiglia pronta a scambiare il mezzo per uno smartphone, dopo 29 ore di viaggio dal Minnesota a San Francisco, è rimasta a piedi. Non potendo spendere neppure un centesimo per riparare il mezzo, Skipper si è trovata costretta a barattare il van con uno skateboard elettrico di gran lunga più economico. Tra collane di diamanti, Mustang, Jeep e trattori, Skipper si è guadagnata un grosso pubblico sul web, con 5 milioni di follower solo su TikTok. Un engagement che l’ha portata a conquistare anche l’attenzione di una grossa catena di fast food messicano come Chipotle che l’ha omaggiata di una carta fedeltà in genere riservata solo alle celebrità. Beneficenza? Ovviamente no. Solo un modo per fare business e attirare i milioni di potenziali clienti che seguono con curiosità tutte le tappe del viaggio della ragazza. Forse nella speranza di diventare, un giorno, proprietari di una delle auto o dei device che maneggia.