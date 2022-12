Demi Moore e Bruce Willis presto nonni: la figlia Rumer è incinta

Demi Moore e Bruce Willis hanno avuto una bella sorpresa: la figlia è incinta. Rumer è fidanzata con Derek Richard Thomas. La coppia ha pubblicato degli scatti in bianco e nero su Instagram, dove hanno raccontato il loro momento felice ai followers. «Sto piangendo» è la reazione della sorella Scout LaRue.

Demi Moore e Bruce Willis, la figlia è incinta: come hanno reagito

«Sto per entrare nella mia folle era da nonna» è, invece, la reazione di Demi Moore. Questo è un periodo difficile per loro, perché le condizioni di Bruce Willis si sono aggravate. Anche se i due non stanno insieme da tempo, Demi ha comunque voluto restare al fianco di Bruce, accanto ai suoi fan. Infatti, nonostante il periodo fuori dalla scene per via della malattia, Willis ha un pubblico che lo adora e che lo sostiene anche sui social. Il ritiro ufficiale dalle scene è arrivato lo scorso marzo.

«Questo è un momento davvero impegnativo per la nostra famiglia. Ci stiamo muovendo come una squadra. Come dice sempre Bruce: vivi. E insieme abbiamo in programma di fare proprio questo» ha spiegato la Moore.

La notizia fa il giro del Web

Nelle immagini in bianco e nero si vede Derek che bacia la pancia, oppure la figura di Rumer in gravidanza. La 34enne è al suo primo figlio e in tanti non vedono l’ora di conoscerlo. Infatti, sono diversi i personaggi famosi – oltre alla neononna e alla sorella di Rumer – che fanno i complimenti alla coppia, tra cui: Jenne Lombardo, Lindsay Luv, Aaron Paul, Maeve Reilly, Brittany Snow e Dave Annable.

Di recente, era stata scattata una foto della famiglia allargata, anche con l’attuale moglie Emma Heming e le figlie Evelyn Penn e Mabel Ray. Presto la famiglia Willis avrà un nuovo componente!