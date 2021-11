Demi Lovato presenta il suo primo vibratore personalizzato

Più che una provocazione fine a se stessa il nuovo vibratore firmato e promosso da Demi Lovato rappresenta un modo per stigmatizzare il piacere femminile e liberarlo da dogmi e preconcetti.

Ne è convinta la cantante che, tramite le sue pagine social, ha presentato Dami Wand, il suo primo vibratore personalizzato.

Demi Wand, da dove nasce l’idea

Scrive la Lovato: «Vi presentiamo la Demi Wand! Volevo creare il mio sex toy per togliere lo stigma dal piacere e portare la tua relazione sessuale al livello successivo».

Lo scatto, pubblicato sulle pagine social ufficiali della cantante e attrice 29enne, ritrae l’artista con in mano il vibratore color giallo. Il post include un collegamento al sito web di Bellesa Boutique, dove è possibile acquistare l’oggetto oltre ad un ringraziamento ai capi del marchio, partner commerciali della cantante nell’impresa.

La Demi Wand, che viene venduta al dettaglio per $ 79 US, è grande 5,5 pollici (circa 14 cm), presenta otto diverse impostazioni del livello di vibrazione e la custodia per il trasporto funge anche da caricabatterie.

Demi Lovato, da stellina Disney a donna emancipata

Sono lontani i tempi in cui Demi era una stellina Disney dagli occhi da cerbiatta. Ora, a 29 anni, la giovane appare sicura di sè e desiderosa di prendere in mano la propria vita e la propria femminilità dopo essere passata dalla spirale dell’alcol e delle droghe. Qualche tempo fa, tra l’altro, Demi aveva fatto coming out dichiarando di vivere una sessualità non binaria: «Per me questo è un giorno felice» aveva scritto dopo essere riuscita a raccontarsi in pubblico.

È per questo suo desiderio di esprimersi a 360 gradi che la star di Heart Attack ha deciso di lanciare sul mercato il suo primo vibratore, chiamato Demi Wand, ovvero la “bacchetta di Demi”. «Vi presentiamo la bacchetta di Demi» ha ironizzato Lovato via Instagram «Volevo creare il mio sex toy per togliere lo stigma dal piacere e portare la tua relazione sessuale al livello successivo» ha proseguito la 29enne accanto a una foto dove mostra con orgoglio il suo primo sex toy in vendita per 79 dollari e dotato di otto modalità di vibrazione, in modo da andare incontro alle necessità di ognuno di noi. «Non c’è niente di più potente che prendere il tuo piacere nelle tue mani», ha aggiunto Demi, un tempo paladina di quell’amore platonico e puro sbandierato dai Jonas Brothers così come da Selena Gomez e Miley Cyrus.