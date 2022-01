La variante Omicron si trasmette più facilmente, provoca malattia grave con minore frequenza rispetto alla Delta ed è più difficile da rilevare attraverso i tamponi rapidi fai da te. Nel nostro Paese sta dilagando e si appresta a diventare dominante: c’è chi prevede 400 mila contagi al giorno. E la Deltacron? Ecco le cose da sapere su questa nuova variante, che combina come suggerisce il nome Delta e Omicron, individuata in un laboratorio di Cipro.

Deltacron, l’infezione combinata è maggiore tra i ricoverati

La notizia è stata riportata da Bloomberg, che cita le parole di Leondios Kostrikis, professore di scienze biologiche all’Università di Cipro e capo del Laboratorio di biotecnologia e virologia molecolare. «Attualmente ci sono co-infezioni Omicron e Delta e abbiamo scoperto che questo ceppo è una combinazione di queste due varianti. Vedremo in futuro se questo ceppo è più patologico o più contagioso o se prevarrà sulle altre varianti», ha detto lo scienziato a Sigma TV Friday . I ricercatori hanno per adesso identificati 25 casi di Deltacron, la cui presenza è più alta tra i pazienti ricoverati, rispetto a quelli con sintomi lievi.

Deltacron, le sequenze genetiche inviate a Parigi

Le sequenze genetiche di Deltacron sono state inviate al database internazionale “Gisaid” dell’Istituto Pasteur di Parigi, per approfondire gli studi. Secondo il professor Kostrikis, questo nuovo ceppo verrà probabilmente sovrastato da Omicron, che si è dimostrata molto più contagiosa (ma anche meno letale per le persone vaccinate): è proprio questa variante che sta spingendo la curva pandemica in Italia, dove i casi sono in forte aumento da quasi tre mesi.

I casi riportati a Cipro sono quasi sicuramente un artefatto del sequenziamento (cioè un sequenziamento fatto in pazienti infetti contemporaneamente coi due virus). L’emergere di varianti è un fenomeno largamente imprevedibile. Sappiamo che arriveranno ma non sappiamo dove e come — Giorgio Gilestro (@giorgiogilestro) January 8, 2022

Deltacron, potrebbe essere dovuta alla doppia infezione

«Una variante ricombinante Delta/Omicron si è quasi sicuramente già formata da qualche parte ma il fatto che si formi non basta: deve essere anche più performante di Omicron per diffondersi e questo è molto difficile», ha commentato su Twitter Giorgio Gilestro, professore di Neurobiologia all’Imperial College di Londra. «I casi riportati a Cipro sono quasi sicuramente un artefatto del sequenziamento (cioè un sequenziamento fatto in pazienti infetti contemporaneamente con i due virus). L’emergere di varianti è un fenomeno largamente imprevedibile. Sappiamo che arriveranno, ma non sappiamo dove e come».