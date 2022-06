A Milano Delpini benedice i cantieri, il documentario su Marina Cicogna, la mostra di Emergency e le altre pillole del 15 giugno

Una benedizione cardinalizia ci vuole, quando si costruisce una struttura innovativa. Durante la sua visita a Merlata Bloom Milano, uno dei più significativi sviluppi immobiliari in Europa attualmente in costruzione tra il quartiere residenziale Uptown, Cascina Merlata e il distretto dell’innovazione Mind, l’arcivescovo della Diocesi di Milano, Mario Delpini, ha benedetto il cantiere di quello che, entro il secondo semestre 2023, sarà il cuore pulsante del primo urban smart district della città. Presenti alla benedizione le maestranze, i professionisti impegnati nel cantiere, alcuni rappresentanti delle future insegne che apriranno in questo innovativo lifestyle center.

La vita di Marina Cicogna è un film

Classe 1934, Marina Cicogna Mozzoni Volpi di Misurata meritava un film sulla sua vita. Nella serata di oggi, mercoledì, a Roma verrà proiettato il documentario che Andrea Bettinetti le ha dedicato: Marina Cicogna. La vita e tutto il resto. Oltre alla festeggiata e al regista, alla Casa del Cinema ci saranno la co-sceneggiatrice Elena Stancanelli e la direttrice della fotografia Maura Morales Bergmann. La presidente Sngci e dei Nastri d’Argento Laura Delli Colli consegnerà la targa per la candidatura del documentario in cinquina ai Nastri d’Argento 2022. Introdurrà l’opera il produttore Riccardo Biadene, di Kama Productions. La Francia ha deciso di rendere un omaggio al documentario anche in televisione: Canal+ Cine+ lancerà infatti il 22 giugno il documentario con uno speciale su Marina Cicogna, oltre alla messa in onda di 10 titoli di film da lei prodotti. A ottobre, inoltre, l’opera verrà rilanciata con un ciclo sul cinema di Elio Petri e dei suoi film che Marina ha prodotto, in occasione del cinquantesimo anniversario della Palma d’oro a La classe operaia va in Paradiso.

Il Gemelli diventa una docuserie

Grandi annunci su tutte le reti Rai: da mercoledì 15 giugno è disponibile su RaiPlay Inside Gemelli, docuserie in nove puntate da 25 minuti ciascuna diretta da Davide Comelli e prodotta da Lotus Production, una società Leone Film Group, in collaborazione con Rai Cinema. È una serie televisiva che documenta storie vere di percorsi di cura al policlinico universitario: storie di persone che, per il manifestarsi di una malattia, hanno dovuto modificare la loro vita ed essere ricoverate al Gemelli o comunque frequentarlo per periodi più o meno prolungati. L’invito della conferenza recitava: «All’incontro partecipano il regista Davide Comelli, il direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs Marco Elefanti, il direttore scientifico Gemelli Training Center Raffaele Landolfi, il produttore delegato Lotus Production Carlotta Galleni, l’amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco, il direttore di RaiPlay Elena Capparelli. modera l’incontro stampa il giornalista e critico cinematografico Enrico Magrelli». Ma quella che da tutti è stata definita come «la bravissima Carlotta» chi è? Si tratta della figlia di Camilla Morabito.

Emergency in mostra a Roma

Tra gli appuntamenti culturali della settimana a Roma sarà imperdibile, per la presenza di politici e personalità del mondo del cinema e del teatro, l’inaugurazione di una mostra cara a Emergency, ideata per raccogliere l’eredità lasciata da Gino Strada e trasmettere una cultura di diritti e di pace. Ecco così la mostra collettiva Andiamo avanti noi, in programma al Museo di Roma – Palazzo Braschi, da giovedì 16 giugno (evento inaugurale alle ore 18) a domenica 4 settembre, con le opere originali e inedite di importanti autori di fumetti e illustrazioni che hanno messo a disposizione di Emergency la loro creatività sul tema “Grazie Gino, continuiamo noi”. Le sale del piano terra accoglieranno le 30 tavole nate dallo slancio di altrettanti grandissimi artisti, in un’interpretazione libera sul tema, un inno alla ricchezza della diversità per proseguire, tutti insieme, un percorso di diritti e di pace. La mostra, ideata e realizzata da Emergency in partnership con Ied – Istituto Europeo di Design, è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Servizi museali a cura di Zètema Progetto Cultura. Presentata per un solo giorno al teatro Argentina di Roma lo scorso 26 aprile, in occasione dell’evento “Grazie Gino, continuiamo noi”, la mostra del Museo di Roma sarà arricchita dalle opere di altri importanti artisti: Chiara Rapaccini Rap, Riccardo Mannelli, Alessandro Martorelli Martoz, Massimo Giacon, Anna Laura Cantone ed Elisa Macellari. Sarà esposto anche il ritratto di Strada realizzato da Milo Manara e donato a Emergency dall’artista.

Lucifero per la Spagna

A Roma, in occasione del IV centenario del Palazzo di Spagna, sede dell’ambasciata di Spagna presso la Santa Sede, l’ambasciatrice Isabel Celaá ha inaugurato la struttura effimera posta sulla facciata del Palazzo di Spagna progettata dall’antropologo visuale Roberto Lucifero. L’occasione, le celebrazioni per i 400 dell’arrivo dell’ambasciata di Spagna presso la Santa Sede nel Palazzo di Spagna, nel quale ha vissuto senza interruzioni, dando così nome a questa piazza celeberrima e facendo di questa legazione la sede diplomatica permanente più antica del mondo. Lo spazio deputato alla comunicazione istituzionale dell’evento commemorativo è la facciata del Palazzo, affittato nel 1622 e comprato nel 1647. Si è deciso di emulare il passato con una “nuova” struttura effimera, ricordando che l’edificio che ospita una sede diplomatica storica è di consueto espressione di un contenuto politico, culturale e sociale che corrisponde ai valori rappresentati dal Paese d’origine. È stato affidato a Lucifero l’incarico di realizzare un parziale rivestimento della facciata, con il fine di illustrare il rapporto esistente tra il governo spagnolo e la Roma papale nel corso degli ultimi 400 anni, con particolare riferimento al XVII secolo. L’intervento, pur avendo carattere commemorativo e temporaneo, in quanto resterà in loco solo per il resto dell’anno in corso, ha l’arduo compito di sintetizzare la relazione tra due identità caratterizzate da una forte influenza reciproca. Una relazione che, oltre a declinarsi attraverso politica, società, cultura, moda e stili di vita, è anche identificabile in una spiritualità comune.