Il delitto di Garlasco stasera su Nove: l’omicidio di Chiara Poggi

Il ciclo di documentari di Nove Tutta la verità, dedicati ai casi più controversi della cronaca italiana, continua con una puntata sulla storia del delitto di Garlasco, in onda questa sera, sabato 4 dicembre 2021, alle 21.25. Prodotto da Verve Music Company per Discovery Italia, lo speciale racconterà la storia della tragica morte di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 e per la cui morte è stato condannato l’allora fidanzato Alberto Stasi. Attraverso ricostruzioni cronologiche, immagini di repertorio e materiale giudiziario, se ne ripercorreranno le tappe, dalla scoperta del cadavere fino alla condanna di Stasi.

Tutta la verità – Il delitto di Garlasco: le cose da sapere sul documentario in onda questa sera su Nove alle 21.25

Tutta la verità – Il delitto di Garlasco: Chiara e Alberto, due ragazzi come tanti

26 anni, residente a Garlasco, laureata a pieni voti in Economia e impegnata in uno stage in uno studio commerciale di Milano. Chiara Poggi era una ragazza normale, non aveva grilli per la testa, lavorava sodo e, nel tempo libero, frequentava le amiche e il fidanzato, Alberto Stasi, di due anni più piccolo. Un 24enne apparentemente tranquillo, studente di Economia alla Bocconi, a un passo dalla tesi che, nelle pause dalla studio, trascorreva tutto il tempo possibile con Poggi. Nonostante gli impegni universitari e lavorativi, i due riuscivano a organizzare tutto e a mantenere l’equilibrio. Un’armonia che, tuttavia, negli ultimi mesi prima della morte della ragazza sembrava essere diventata ormai un lontano ricordo. Come si legge nella sentenza del 2014, nella quale si faceva riferimento a una serie di difficoltà interne alle dinamiche della coppia, probabilmente anche a causa della strana passione di Stasi per la pornografia.

Tutta la verità – Il delitto di Garlasco: le dinamiche dell’assassinio

La mattina del 13 agosto 2007 nulla faceva presagire che quella calda giornata d’estate si sarebbe trasformata in tragedia. Rimasta da sola nella villetta di famiglia, mentre i genitori e il fratello si trovavano in Trentino per una breve vacanza, Poggi aveva disattivato l’allarme attorno alle 9 del mattino e aveva aperto la porta all’uomo che l’avrebbe aggredita. Si era svegliata da poco e aveva indosso ancora il pigiama. Da un momento all’altro, l’assassino l’aveva colpita al volto e al capo con un oggetto appuntito, forse un martello da muratore o delle forbici da sarto. Un’arma che non sarebbe mai stata ritrovata. Mentre la ragazza perdeva sangue, il killer l’aveva trascinata per i piedi fino alla porta della tavernetta, nel seminterrato, e lì aveva ripreso nuovamente a percuoterla sulla nuca, portandola in cima alle scale dirette verso la cantina. Prima di esalare l’ultimo respiro e dopo l’ultimo attacco, la 26enne era rimasta in vita per 30 minuti, come comprovato dagli esami autoptici.

Tutta la verità – Il delitto di Garlasco: la telefonata alle forze dell’ordine e le indagini

A dare l’allarme ai carabinieri di Garlasco fu proprio Alberto Stasi, poco dopo le 13. Il giovane ha raccontato di aver telefonato alla fidanzata almeno 7 volte e di aver raggiunto la villetta attorno alle 13.30. Non ricevendo alcuna risposta e vedendo le finestre spalancate, aveva scavalcato la recinzione, aperto la porta (già socchiusa), attraversato il soggiorno e raggiunto la tavernetta. Dove, oltre l’ingresso, si era accorto del cadavere di Poggi. A quel punto era ritornato in strada per chiamare il 118 e le forze dell’ordine. A quanto si legge dagli atti, con un tono distaccato che aveva subito insospettito gli investigatori. Una volta avviate le indagini, nel giro di poche ore si erano susseguite una serie di ipotesi probabili, tra cui il furto, immediatamente escluso vista l’assenza di segni di effrazione. Convocato per un interrogatorio che sarebbe durato 17 ore, il 24enne divenne l’indiziato unico del processo. Passando al setaccio tutti i suoi dispositivi elettronici, gli inquirenti misero le mani sul computer di Stasi, scoprendo un raccapricciante archivio di materiale pedopornografico. Cartelle che, probabilmente, la sera prima di morire, Poggi aveva scoperto e visionato.

Il principale elemento indiziario a carico del ragazzo erano le scarpe, completamente linde e pulite nonostante avesse attraversato la scena del crimine. In più, dai rilievi effettuati dai Ris, le impronte rintracciate corrispondevano proprio a un modello numero 42, lo stesso di Stasi. Test più approfonditi avrebbero rivelato la compatibilità di un paio di scarponcini del ragazzo con le tracce ritrovate vicino al corpo. Ma non solo, In casa, non sarebbero state rinvenute altre orme. Tra gli altri elementi che hanno contribuito ad avvalorarne la colpevolezza la presenza di una delle sue biciclette all’esterno dell’appartamento, il DNA della vittima sui pedali, impronte del 24enne sul dispenser del sapone e un capello maschile non identificabile nella mano di Poggi.

Tutta la verità – Il delitto di Garlasco: il processo e la condanna

La vicenda giudiziaria si è protratta per oltre 10 anni fino a quando, il 12 dicembre 2015, dopo essere stato assolto dall’accusa di omicidio con rito abbreviato sia in primo che in secondo grado, la Cassazione ha annullato la sentenza e ha riconosciuto definitivamente come unico responsabile del delitto Alberto Stasi, condannandolo a 16 anni di reclusione, che sta attualmente scontando nel carcere di Bollate. A spingerlo a uccidere la fidanzata sarebbe stato un raptus ma il movente, almeno all’apparenza, sembrerebbe non essere mai stato chiarito. L’avvocato di Poggi ha sempre fatto riferimento a gravi discordanze e difficoltà di coppia. Sono state numerose le richieste di revisione da parte del legale di Stasi, sostenendo la presenza di elementi che ne smentirebbero la colpevolezza. Fino a oggi, sono state tutte respinte.