Delitti in Paradiso 11, stasera su Rai2 lo speciale Un fantasma dal passato

Nuovo appuntamento con la serie tv Delitti in Paradiso 11. Stasera 2 gennaio, alle 21.25 su Rai2, sbarcherà in prima visione Un fantasma dal passato, speciale di Natale dell’11esima stagione. L’ambientazione e il cast resteranno pressoché invariati rispetto alla narrazione principale, con il commissario Patterson alle prese con un nuovo caso di omicidio. A Saint-Marie un giallo risalente a decenni addietro tornerà a tormentare la cittadinanza richiamando l’attenzione di tutti. Nel cast Don Warrington e Ralf Little, che riprenderà i panni dell’ispettore Parker. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Delitti in Paradiso, trama e cast dello speciale di Natale stasera 2 gennaio 2022 su Rai2

La trama dello speciale di Natale di Delitti in Paradiso 11, dal titolo Un fantasma dal passato, si svolgerà come da tradizione a Saint-Marie, ex colonia francese nei Caraibi ora dipendenza britannica. A capo del commissariato di polizia che si occupa di mantenere l’ordine si avvicendano diversi ufficiali e ispettori, che giungono sull’isola da Londra e da Scotland Yard. La narrazione dell’episodio odierno, il nono dell’11esima stagione, riporta al centro della storia il commissario Selwyn Patterson (Dan Warrington), habitué della serie presente sin dagli esordi che dovrà vedersela con un nuovo intricato caso. Mentre tutta la cittadinanza si prepara per celebrare il Natale, la podcaster Jennifer Langan (Siobhan McSweeney) viene uccisa a colpi di arma da fuoco. Si scopre presto che la donna stava indagando sulla sparizione nel 1977 di un bambino di nove anni. A complicare le cose, le registrazioni di quella notte coinvolgono persino il soprannaturale.

Un vecchio caso irrisolto avvenuto nella notte del Natale 1977 viene riportato a galla! ➡️ Questa sera "Delitti in paradiso", alle 21.20 su #Rai2 e su #RaiPlay 🔎 pic.twitter.com/Oe29gblGZd — Rai2 (@RaiDue) January 2, 2023

Oltre al commissario Patterson, lo speciale natalizio di Delitti in Paradiso 11 riporterà in scena l’ispettore Neville Parker (Ralf Little). Sull’isola caraibica dalla nona stagione, oltre al caso di omicidio dovrà cercare di mettere ordine nel suo cuore, sempre in subbuglio. Dopo aver detto addio a Florence Cassell (Joséphine Gobert), conoscerà Sophie Chambers (Chelsea Edge), giunta sull’isola per passare le vacanze di Natale. Nel cast di stasera tornano anche Tahj Miles nei panni di Marlon Pryce e Shantol Jackson in quelli di Naomi Thomas, sergente della Polizia. Non mancherà l’infermiera Darlene Curtis, già ricorrente nella settima stagione, che avrà il volto di Ginny Holder.