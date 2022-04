Anticipazioni Delitti in Paradiso 9 stasera su Rai2: trama e cast dell’ultima puntata

Ultimo appuntamento con la nona stagione di Delitti in Paradiso. Stasera 4 aprile, alle 21,20 su Rai2, andranno infatti in onda il settimo e l’ottavo episodio della serie crime della Bbc con Ralf Little. Dopo l’addio di Jack Mooney, il commissariato di Saint Marie ha un nuovo ispettore, il giovane Neville Parker. Nel cast anche Aude Legastelois, Tobi Bakare e Shyko Amos. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare anche le puntate precedenti.

Delitti in Paradiso 9, trama e cast di stasera 4 aprile 2022 su Rai2

Nel primo episodio di Delitti in Paradiso, Un oscuro segreto, una donna di nome Cynthia è prossima al matrimonio. La donna è immersa nei preparativi e si reca nel salone di bellezza di proprietà della famiglia con la sorella Kiki, la madre Georgine e la zia Eleanor. Quest’ultima però cade a terra mentre indossa il casco asciugacapelli, prima di esalare l’ultimo respiro nonostante i tentativi di aiuto delle parenti. Il caso giunge nelle mani di Parker (Ralf Little), Madeleine (Aude Legaselois), Ruby (Shyko Amos) e J.P. (Tobi Bakare) che iniziano subito le indagini sulla morte della donna. Si scopre così che Eleanor è morta a seguito di una pugnalata al cuore, probabilmente inferta con un paio di forbici. Chi l’ha uccisa e perché? L’assassino potrebbe celarsi fra le altre tre donne? Nel frattempo giunge Henri, fidanzato di Cynthia che si scopre essere ex amante della detective Ruby.

L’ultima puntata di Delitti in Paradiso 9, dal titolo Niente è come sembra, vede l’ispettore Parker pronto a ritornare in Inghilterra. Tuttavia, decide di rimandare la partenza sperando di aiutare il commissariato di Saint Marie a far luce su un nuovo delitto. La vittima è infatti Robert Garwood, marito dell’ex stella del teatro Olivia Reeves, ormai lontana dal palcoscenico perché non vedente, di cui lo stesso Parker è grande ammiratore. L’assassino ha ucciso sparando all’uomo un colpo di pistola, prima di dileguarsi nel nulla. Unici testimoni sono i figli Archie e Precious che hanno sentito lo sparo prima di trovare il cadavere del padre.