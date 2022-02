Anticipazioni Delitti in paradiso 8 puntata del 7 febbraio 2022: trama e cast della serie in onda stasera su Rai2

Dopo l’emozionante finale della decima stagione, capace di conquistare quasi un milione di spettatori, Delitti in paradiso torna con le repliche dell’ottava stagione. Stasera 7 febbraio alle 21,20 Rai2 ne trasmetterà i primi due episodi, che metteranno sempre al centro la squadra del commissariato di Saint Marie, atollo caraibico ed ex colonia francese di fantasia. La stagione segna l’esordio nella Bbc di Shyko Amos, volto della giovane Ruby Patterson, fresca di accademia. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Anticipazioni Delitti in Paradiso 8: trama e cast delle puntate in onda stasera 7 febbraio 2022 su Rai2

Il primo episodio della serata, Assassinio sull’Honoré Express vede Jack Mooney (Ardal O’Hanlon) e la sua squadra al lavoro su un nuovo caso. Un uomo di nome Paul Raynor è infatti stato assassinato a bordo di un autobus diretto alla città di Honoré. Sul mezzo, al momento dell’omicidio, c’erano solamente altre quattro persone, tre passeggeri e l’autista Butterfly Brown. Nessun occupante si è mai alzato dal proprio posto e, come si nota dalle prime indagini, l’unico ingresso nel bus è quello accanto al guidatore. L’altra porta, che si trova vicina al sedile in fondo al mezzo, è difettosa. Ognuno dei presenti aveva un movente per ammazzare Raynor, ma come ha potuto agire senza essere visto?

Nella seconda puntata, Delitto allo zoo, entra nella squadra l’agente Ruby Patterson con il volto dell’attrice Shyko Amos. Gli agenti di Saint Marie si trovano qui a indagare su un caso di omicidio in uno zoo che ha visto la morte del custode Xander Sheppard. Qualcuno infatti, nascosto nell’ombra, lo ha colpito alla schiena con un dardo intriso di veleno. La prima lista dei sospettati include tutti i membri dello staff, tra cui anche la moglie, il fratello e la sorella della vittima. I tre però sembrano avere un alibi di ferro, dato che si trovavano assieme al momento dell’omicidio. Molto presto però vecchie ruggini torneranno a galla, riportando alla luce eventi del passato.

Delitti in Paradiso, in primavera arriva su Rai2 l’undicesima stagione

Nel cast della serie compaiono Ardal O’Hanlon nei panni di Jack Mooney, a capo del commissariato di Saint Marie dopo l’addio di Goodman (Kris Marshall), e Don Warrington, volto dell’ufficiale superiore Selwyn Patterson. Presenti anche Tobi Bakare, interprete di JP Hooper, giovane poliziotto goffo e ingenuo, Joséphine Jobert nei panni del sergente Cassell e la new entry Shyko Amos in quelli di Ruby Patterson. Rai ha già annunciato per la primavera l’arrivo dell’undicesima stagione, attualmente in onda nel Regno Unito.