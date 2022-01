Delitti in paradiso, stasera su Rai 2: cosa succede negli episodi in onda alle 21.20

La decima stagione di Delitti in paradiso ritorna con due imperdibili episodi, in onda stasera, lunedì 10 gennaio 2022, alle 21.20 su Rai 2. Coadiuvato da una squadra di capaci collaboratori, il detective Neville Parker, si trova alla guida del commissariato della paradisiaca Saint Marie, si dividerà tra indagini complicate e drammi amorosi. Un connubio che, da oltre dieci anni, tiene incollati allo schermo spettatori e fan di ogni età e garantisce alla serie un importante successo in termini di ascolti.

In attesa di nuovi risvolti, diamo una rispolverata alla stagione n.10 📺⛅ 👉 "Delitti in Paradiso": a partire da oggi, ogni lunedì, in prima serata su #Rai2 e in diretta streaming su #RaiPlay 📲 pic.twitter.com/OHOcGac90T — Rai2 (@RaiDue) January 10, 2022

Delitti in paradiso: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Rai 2 alle 21.20

Delitti in paradiso: il cast

Nel cast di Delitti in Paradiso figurano Ralf Little nei panni di Neville Parker, Tahj Miles che interpreta l’agente Marion Pryce, Don Warrington nel ruolo de l’ufficiale superiore Selwyn Patterson. E ancora, Elizabeth Bourgine (Catherine Bordey), Tobi Bakare (il sergente JP Hooper) e Josephine Jobert (l’agente Florence Cassel).

Delitti in paradiso: tutte le anticipazioni sugli episodi di stasera

Nel primo dei due episodi, Gloria mattutina, la reporter investigativa Melanie Sharpe, ormai da sei mesi a Saint Marie, viene strangolata e gettata nella piscina della sua villa. Un omicidio che si consuma proprio alla vigilia di una delicatissima inchiesta che, nonostante le intimidazioni e le minacce ricevute, la donna aveva intenzione di pubblicare e divulgare. I sospetti del detective Neville Parker cadono subito sul direttore dell’emittente televisiva per cui la giornalista lavorava. Tuttavia, a scagionare l’uomo sembra esserci un alibi inattaccabile. Nel secondo, invece, L’uomo dei ghiacci, un celebre archeologo viene ritrovato morto durante una campagna di scavi sull’isola caraibica. L’autopsia restituisce quasi immediatamente la causa del suo decesso: avvelenamento da arsenico. I sospettati da prendere in considerazione sembrano fin troppi ma, grazie all’intuito di Parker e alla sua antica passione per l’archeologia, la polizia riuscirà a catturare l’astuto colpevole e a concludere con successo la missione.