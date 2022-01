Delitti in Paradiso, stasera su Rai 2: cosa succederà negli episodi in onda alle 21.20

La decima stagione di Delitti in Paradiso continua a tenere il pubblico incollato allo schermo e ritorna, anche questa settimana, con due nuovi episodi, in onda questa sera, lunedì 17 gennaio 2022 alle 21.20 su Rai 2. Il commissariato di Saint Marie, guidato dal detective Neville Parker, si troverà a fare i conti con misteriosi casi da risolvere e complicati drammi personali. Non mancheranno i colpi di scena e le trame inaspettate che, ormai da anni, hanno reso il poliziesco franco-britannico uno dei prodotti di punta della rete.

Ad "Honoré a Sainte Marie", tutto può accadere 😰📺 👉 "Delitti in Paradiso" è disponibile su RaiPlay

📲 https://t.co/vTQeEUkxyR pic.twitter.com/JOwuU7hAre — Rai2 (@RaiDue) January 11, 2022

Delitti in Paradiso: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Rai 2 alle 21.20

Delitti in Paradiso: il cast

Tra gli attori del cast della stagione 10 di Delitti in Paradiso troviamo Ralf Little (Neville Parker), Don Warrington (l’ufficiale superiore Selwyn Patterson), Tahj Miles (agente Marion Pryce), Elizabeth Bourgine (Catherine Bordey), Josephine Jobert (agente Florence Cassel) e Tobi Bakare (sergente JP Hooper).

Delitti in Paradiso: tutte le anticipazioni sugli episodi di stasera

Nel primo dei due episodi, Il corpo scomparso, mentre l’agente Florence Cassel si prepara ad affrontare il triste anniversario della morte del fidanzato Patrice e Rosey, moglie del sergente JP Hooper, supera il termine della gravidanza, nel giardino di una ricca villa viene ritrovato il cadavere di una donna: si tratta di Cheryl Jackson, trasferitasi sull’isola col marito Gavin dopo aver vinto la lotteria del Regno Unito. A scoprire il corpo è una sua cara amica, Danielle, arrivata dall’Inghilterra il giorno prima per farle una visita. All’apparenza un omicidio come tanti ma gli equilibri si complicano quando Danielle viene tramortita e la salma della vittima scompare. I sospetti dell’ispettore Neville Parker paiono dirigersi tutti su Gavin ma la proprietaria di un bar pare fornirgli un alibi inattaccabile. Dopo qualche giorno, i resti di Jackson vengono ritrovati in mare ma gli indizi continuano a scarseggiare. L’unico elemento a disposizione delle forze dell’ordine, infatti, è un laccio da scarpe recuperato in una tasca. Nel secondo, Mistero in ospedale, poco prima di giocare una partita di beach volley, Parker viene punto da un insetto e va in shock anafilattico. Nella sua prima notte di ricovero in ospedale, un’infermiera perde la vita: è stato un suicidio, come sostiene il biglietto che ha lasciato, oppure la storia nasconde ben altro, come sospetta l’ispettore? La squadra si mette immediatamente a lavoro sulle indagini, consapevole di non avere molto tempo e, soprattutto, di non poter contare su Parker. Che, giorno dopo giorno, pare non migliorare come dovrebbe.