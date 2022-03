Anticipazioni Delitti in Paradiso, ottava stagione stasera su Rai 2: episodi, trama e cast completo

Proseguono con successo le repliche dell’ottava stagione di Delitti in Paradiso in onda questa sera, lunedì 7 marzo 2022, alle 21.20 su Rai 2. Come ogni settimana, il pubblico segue con curiosità e attenzione le avventure del commissario Jack Mooney, alle prese con intricati delitti da risolvere e complicati drammi sentimentali da gestire. A fare da sfondo alle sue peripezie lo straordinario paesaggio dell’isola caraibica di Saint Marie. In attesa dei nuovi episodi, che usciranno in primavera, i fan più affezionati avranno l’occasione di ritornare indietro nel tempo e ripercorrere un pezzo di storia della serie, quelli che ne rimarranno affascinati puntata dopo puntata potranno recuperare quello che hanno perso e prepararsi alle novità.

Delitti in Paradiso: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Rai 2 alle 21.20

Delitti in Paradiso: il cast

Oltre ad Ardal O’Hanlon nei panni del commissario Jack Mooney, nel cast di Delitti in Paradiso troviamo anche Tobi Bakare (J.P Hooper), Don Warrington (Selwyn Patterson), Joséphine Jobert (Florence Cassell), Elizabeth Bourgine (Catherine Bordey) e Shyko Amos (Ruby Patterson).

Delitti in Paradiso: tutte le anticipazioni sugli episodi di questa sera

Nel primo dei due episodi, Omicidio in diretta, il dj Dezzie Dixon viene ucciso nel corso di una delle dirette del suo show settimanale. In testa alla lista dei sospettati spicca il collega Bunny Hicks che, da tempo, desiderava il posto ottenuto da Dixon. L’uomo sembra avere un alibi ambiguo ma il destino coinvolgerà il resto della squadra in sorprese e colpi di scena decisamente imprevisti. Intanto, Mooney si ritrova nel mirino degli Affari Interni. Nel secondo, invece, Delitto a cavallo, una tempesta si abbatte sull’isola, costringendo quattro campeggiatori a trovare un rifugio improvvisato. Al sorgere del sole, però, uno dei membri del gruppo, Adam Renshaw, viene ritrovato morto. Il suo corpo è stato misteriosamente riposto all’interno della stazione di polizia. Compito di Mooney, stavolta, non sarà solo scovare il killer ma anche capire come sia riuscito a trasportargli un cadavere letteralmente in casa.