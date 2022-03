Delitti in Paradiso, anticipazioni: trama e cast della nona stagione della serie tv stasera 28 marzo su Rai 2

C’è un nuovo detective all’orizzonte per il commissariato di Saint Marie. Dopo l’addio di Ardal O’Hanlon e del suo personaggio, Jack Mooney, la nona stagione di Delitti in Paradiso, in onda questa sera, lunedì 28 marzo 2022 alle 21.20 su Rai 2, prosegue con un nuovo ispettore: si tratta di Neville Parker, interpretato dall’attore britannico Ralf Little. Come il suo predecessore, il nuovo arrivato si troverà a gestire casi contorti e apparentemente senza soluzione, delitti misteriosi e complicati problemi di cuore. Nonostante i frequenti cambi di guardia, il poliziesco continua a tenere incollato il pubblico con le sue storie cariche di suspense e di fascino e si riconferma, di volta in volta, una delle proposte più amate del palinsesto serale.

Delitti in Paradiso: cosa sapere sulla puntata in onda questa sera su Rai 2 alle 21.20

Delitti in Paradiso: il cast

Accanto a Ralf Little nei panni di Neville Parker, nel cast troviamo Tobi Bakare (l’ufficiale JP Hooper), Shyko Amos (l’ufficiale Ruby Patterson), Aude Legastelois (Madeleine Dumas), Nadia Wadia (Anna Houghton), Don Warrington (il commissario Selwyn Patterson) ed Elizabeth Bourgine (Catherine Bordey).

Delitti in Paradiso: le anticipazioni sugli episodi di stasera

Nel primo dei due episodi, Porte chiuse, la polizia indaga su quello che ha tutta l’aria di essere un suicidio in un hotel. Rimasto scoperto il posto del detective Mooney, viene chiesta la collaborazione del collega Neville Parker. Un personaggio decisamente sui generis che, senza prendersi troppo tempo, dichiara immediatamente che si è trattato di omicidio, nonostante la stanza sia stata ritrovata chiusa dall’interno. La pista potrebbe essere presa in considerazione ma rimane una domanda fondamentale: come sarebbe uscito il killer? È a quest’interrogativo che la squadra prova a rispondere, mettendosi alla ricerca di prove e indizi. Nel secondo, Fantasmi del passato, un istruttore di tecniche di sopravvivenza viene ritrovato morto nei boschi, mentre era impegnato a tenere un corso di formazione. I suoi metodi alternativi e il suo carattere particolare non consentono a Parker di fare bella figura con le alte sfere mentre il resto del team investigativo, invece, pare iniziare ad apprezzare le abilità del detective, nonostante tutte le sue stranezze.

Delitti in Paradiso: dove vedere la serie tv

Oltre che sul canale 2 del digitale terrestre e sul 102 di Sky, Delitti in Paradiso è disponibile anche in diretta streaming e on demand sull’app e sul sito web Rai Play.