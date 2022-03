Anticipazioni Delitti in Paradiso, ottava stagione stasera su Rai 2: gli episodi, trama e cast completo

La prima serata di Rai 2 propone la replica del quinto e sesto episodio dell’ottava stagione di Delitti in Paradiso, in onda questa sera, lunedì 28 febbraio 2022, a partire dalle 21.20. Forte del successo del poliziesco e in attesa dell’arrivo dei nuovi episodi, previsto per la primavera, la rete ha deciso di riproporre le storie e gli intricati omicidi che, nel 2020, hanno tenuto il pubblico incollato allo schermo. Al centro del racconto le peripezie del commissario Jack Mooney che, affiancato da una squadra fedele e determinata, si trova a fare i conti con complicati casi da risolvere e confusi drammi personali da sbrogliare, nella cornice del commissariato della meravigliosa isola caraibica di Saint Marie. Una formula che, di anno in anno, si rinnova senza perdere gli elementi che, sin dall’inizio, hanno conquistato i telespettatori e sancito il trionfo della serie tivù.

Delitti in Paradiso: le cose da sapere sulla serie in onda questa sera su Rai 2 alle 21.25

Delitti in Paradiso: il cast

Accanto ad Ardal O’Hanlon nel ruolo del commissario Jack Mooney, nel cast di Delitti in Paradiso troviamo anche Joséphine Jobert (Florence Cassell), Tobi Bakare (J.P Hooper), Don Warrington (Selwyn Patterson), Elizabeth Bourgine (Catherine Bordey) e la new entry Shyko Amos (Ruby Patterson).

Delitti in Paradiso: cosa succederà negli episodi in onda stasera su Rai 2

Nella prima parte dell’episodio di stasera, Omicidio al festival, la comunità locale di pescatori rimane scioccata quando la rappresentante del festival, la ‘regina’ Tiana Palmer viene uccisa mentre è impegnata nel suo viaggio inaugurale sull’isola a bordo di una barca. Jack Mooney si attiva immediatamente per indagare ma le cose si complicano quando si scopre che Patrice, fidanzato dell’ispettore Florence Cassell, risulta legato alla vittima. Nella seconda parte, invece, una tragedia lascia tutta la squadra sotto shock. Man mano che il tempo scorre e con due innocenti che hanno perso la vita in circostanze misteriose, Mooney si rende conto di dover velocizzare le operazioni per evitare ulteriori spargimenti di sangue. E, mentre le investigazioni procedono senza particolari guizzi, una nuova prova fornisce agli inquirenti una pista che potrebbe portarli a definire la potenziale identità dell’assassino che stanno cercando.