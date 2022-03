Delitti in Paradiso la serie tv stasera su Rai 2: anticipazioni, cosa sapere, episodi, trama e cast della nona stagione

Proseguono con successo le repliche della nona stagione di Delitti in Paradiso, in onda stasera, lunedì 21 marzo 2022 alle 21.20 su Rai 2. Diretta da Paulette Randall, la serie continua a ruotare attorno alle avventure e disavventure del commissario Jack Mooney, impegnato a barcamenarsi tra delitti misteriosi e difficili da risolvere e drammi personali ancora più complicati da decifrare, nella splendida cornice dell’isola di Saint Marie. Un insieme di dettagli che hanno reso il poliziesco una delle proposte più apprezzate dal pubblico, innamorato del ritmo avvincente del racconto, dell’ambientazione caraibica e dell’ensemble di personaggi che, accanto al protagonista, popolano e ravvivano tutti i risvolti della trama.

Delitti in Paradiso: cosa sapere sulla puntata in onda questa sera su Rai 2 alle 21.20

Delitti in Paradiso: il cast

Accanto ad Ardal O’Hanlon nei panni di Jack Mooney, nel cast troviamo anche Shyko Amos (l’ufficiale Ruby Patterson), Don Warrington (il commissario Selwyn Patterson), Tobi Bakare (l’ufficiale JP Hooper), Nadia Wadia (Anna Houghton), Elizabeth Bourgine (Catherine Bordey) e Aude Legastelois (Madeleine Dumas), ormai a tutti gli effetti parte integrante della squadra dopo un’ottava stagione da guest star. Ma non finisce qui. A partire dalla puntata di questa sera, infatti, con l’uscita di scena di O’Hanlon farà il suo debutto il nuovo ispettore: si tratta di Ralf Little, che presta volto e voce al detective Neville Parker.

Delitti in Paradiso: tutte le anticipazioni sugli episodi di stasera

Nel primo dei due episodi, Gara fatale, il ciclista Xavier Prince viene ritrovato morto. La scena del crimine sembra riportare a un tragico incidente, una violenta caduta in un burrone mentre era impegnato a partecipare al Tour des Antilles. Tuttavia, sul corpo, la Scientifica nota un particolare interessante: una striscia di tessuto appartenente a una maglietta ben diversa da quella indossata dalla vittima. Basta poco per instillare negli inquirenti il dubbio che, forse, non si è trattato propriamente di un evento casuale. Intanto, il commissario Jack Mooney tenta di convincere Anna a rimanere a Saint Marie ma lei pare avere ben altri progetti per la loro vacanza romantica. Nel secondo, Un nuovo inizio, mentre è impegnato a indagare sulla morte di un uomo recuperato a bordo di una barca, Mooney deve decidere se accettare l’offerta di Anna o rimanere sull’isola. Indeciso fino alla fine, sceglierà di non accompagnare la donna ma non resterà neppure lì. Ad aiutarlo a capire il da farsi, la laurea della figlia, ormai imminente: è arrivato il momento di ritornare a Londra e riprendere in mano la sua vecchia vita.

Delitti in Paradiso: dove vederlo

Oltre che sul canale 2 del digitale terrestre e 102 di Sky, Delitti in Paradiso è disponibile in diretta streaming e on demand sull’app e sul sito web di Rai Play.