Delitti in Paradiso la serie Tv stasera su Rai 2: episodi, trama e cast della nona stagione

In vista del lancio dell’11esima stagione, previsto per la primavera, Rai 2 continua a proporre le repliche di Delitti in Paradiso. Dopo il successo riscosso da quelle dell’ottava stagione, questa sera, lunedì 14 marzo 2022 a partire dalle 21.20, tocca agli episodi della nona. A dividersi tra delitti misteriosi e drammi personali complicati sempre il commissario Jack Mooney, ormai integratosi alla perfezione tra gli abitanti della meravigliosa isola caraibica di Saint Marie e nella squadra che, di volta in volta, lo aiuta a risolvere i casi più intricati.

Delitti in Paradiso: le cose da sapere sulla serie tivù in onda stasera su Rai 2 alle 21.20

Delitti in Paradiso: il cast

Accanto a Ardal O’Hanlon nel ruolo di Jack Mooney, nel cast di Delitti in Paradiso troviamo anche Tobi Bakare (ufficiale JP Hooper), Shyko Amos (ufficiale Ruby Patterson), Don Warrington (il commissario Selwyn Patterson), Elizabeth Bourgine (Catherine Bordey), Nadia Wadia (Anna Houghton) e la new entry Aude Legastelois che, dopo il debutto nell’ottava stagione, è diventata un personaggio regolare nel ruolo di Madeleine Dumas.

Delitti in Paradiso: tutte le anticipazioni sugli episodi di questa sera

Nel primo dei due episodi, La maschera del diavolo, l’anno nuovo è quasi arrivato ma, ben presto, i festeggiamenti lasciano spazio a nuova indagine. Un uomo travestito da diavolo ha ucciso Vanessa McCormack nella sua casa, utilizzando un pugnale. Un testimone dichiara di aver visto qualcuno fuggire dal luogo del delitto: aveva una maschera da diavolo, le due identità paiono coincidere. Ore dopo, il cognato della vittima, Donald, viene aggredito dallo stesso malvivente ma riesce a salvarsi. Jack Mooney e il suo team si mettono immediatamente a lavoro per capire l’eventuale nesso tra i due casi.

Nel secondo, invece, Ritratto di un omicidio, la celebre artista Donna Harman viene trovata morta per avvelenamento. La causa del suo decesso, all’apparenza, sembra essere l’ingestione di una bevanda energetica contaminata col cianuro. A corroborare l’ipotesi anche il fatto che, a parte la vittima, nessuno abbia toccato la lattina né sia entrato nel suo studio prima del tragico evento. Come ha fatto, dunque, l’assassino a commettere l’omicidio? Per Mooney e i suoi colleghi non sarà facile risolvere l’enigma. Nel frattempo, la storia d’amore tra il commissario e Anna sboccia durante una romantica gita in barca.

Delitti in Paradiso: dove è possibile vederlo

Oltre che sul canale 2 del digitale terrestre e 102 di Sky, Delitti in Paradiso è disponibile anche sul sito web e sull’app di Rai Play.