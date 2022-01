Delitti in paradiso stasera su Rai 2: cast e trama dell’episodio in onda alle 21.20

La prima serata di Rai 2 propone lo speciale natalizio della fortunata serie tivù Delitti in paradiso, in onda questa sera, lunedì 3 gennaio 2022, a partire dalle 21.20. A distanza di una sola settimana dalla prèmiere inglese su BBC One, i fan italiani del poliziesco ambientato ai Caraibi avranno l’opportunità di godersi una storia inedita e ritrovare vecchi e nuovi volti del cast. In un entusiasmante episodio che, a detta del regista Ben Kellett, farà da ponte tra la decima stagione (in replica dal 10 gennaio sul secondo canale e in streaming su RaiPlay) e l’undicesima (per il momento disponibile solo nel Regno Unito).

🍿 Il crimine non va in vacanza… ma arriva su #Rai2 con una prima visione assoluta 🔜 “Delitti in Paradiso – Feste con delitto” 📢 Questa sera alle 21.20

💻 Disponibile anche in streaming su #RaiPlay pic.twitter.com/Ad2egLTB96 — Rai2 (@RaiDue) January 3, 2022

Delitti in paradiso: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Rai 2 alle 21.20

Delitti in paradiso: il cast

Nel cast dello speciale di Delitti in paradiso intitolato Feste con delitto figurano Ralf Little (il detective Neville Parker), Joséphine Jobert (Florence Cassell), Don Warrington (il commissario Selwyn Patterson), Elizabeth Bourgine (Catherine Bordey), Tahj Miles (Marlon Pryce), Danny John Jules (il poliziotto Dwayne Myers), Mathew Baynton (Colin Babcock), Anthony Calf (Philip Carlton), Juliet Stevenson (Natasha Carlton), Elizabeth Tan (Blissy Monroe), Tessa Bonham Jones (Marigold Carlton), Jocelyn Jee Esien (Zelda Moncrief), Tariq Jordan (Rufus Adler) e Stanley Townsend (Bruce Garrett).

Delitti in paradiso: la trama dell’episodio di stasera

Che cosa succederà nell’episodio di stasera? Scopriamolo insieme. Nell’assolata Saint Marie è finalmente arrivato il Natale e il detective Neville Parker si sta preparando per ritornare a Manchester e trascorrere le feste in famiglia. I suoi piani, tuttavia, vengono rovinati quando il ricco magnate Philip Carlton viene ritrovato morto in circostanze misteriose. A prima vista si tratterebbe di suicidio ma l’apparenza inganna. A complicare il caso, infatti, ci pensa l’autista di un minicab, destinatario di una cartolina di auguri contenente un messaggio inquietante. Un dettaglio apparentemente innocuo che, in maniera del tutto inaspettata, finirà per ribaltare le indagini, spingendo gli inquirenti a considerare la pista dell’assassinio. Con Florence Cassell in partenza e una squadra costretta a rinunciare a uno dei suoi membri di punta, il Commissario Selwyn Patterson decide di richiamare l’agente in pensione Dwayne Myers e chiedergli aiuto. E, nel frattempo, Parker inizia a riflettere sui sentimenti mai confessati per la giovane collega Cassell, maturando la decisione di aprirsi con lei e tentare il tutto per tutto. Le cose, però, non andranno esattamente come previsto.