Delitti in Paradiso 11 stasera su Rai2: trama e cast della prima puntata

Dopo mesi di attesa, è finalmente giunto il momento di tornare a Honoré sull’isola di Saint Marie. Stasera 27 luglio, alle 21,20 su Rai2, sbarca in prima tv assoluta Delitti in Paradiso 11, finora ultima stagione della serie britannica targata Bbc. La trama porterà al centro le indagini dell’ispettore Neville Parker e della sua squadra, cui si aggiungerà anche un nuovo membro. L’11esima stagione però segnerà anche un secondo addio da parte di un personaggio storico. Nel cast Ralf Little nei panni del protagonista, ma anche Don Warrington, Joséphine Jobert e Shantol Jackson. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove resteranno on demand tutte le puntate della stagione.

Delitti in Paradiso 11, trama e cast del primo episodio stasera 27 luglio 2022 su Rai2

Delitti in Paradiso 11 proseguirà le indagini dell’ispettore Neville Parker (Ralf Little) a Honoré, cittadina immaginaria dell’isola di Saint Marie nella Guyana francese. In otto puntate dalla durata di 70 minuti ciascuna ci sarà spazio per altrettanti crimini fra omicidi e rapine che metteranno a dura prova le forze dell’ordine dell’atollo. La trama riporterà in scena tutti i volti noti della serie. Ci saranno infatti, oltre all’ispettore Parker, l’agente Marlon Price (Tahj Miles), il Commissario Selwyn Patterson (Don Warrington) e la sindaca Catherine Bordey (Élizabeth Bourgine), madre di Camille (Sara Martins), uscita di scena nella quarta stagione. Immancabile anche il sergente Florence Cassell (Joséphine Jobert), rientrata nel corso della scorsa tornata di episodi, cui si affiancherà una new entry. Si tratta del sergente Naomi Thomas (Shantol Jackson), che sostituirà JP Hooper (Tobi Bakare), che ha ormai salutato la squadra.

La prima puntata di Delitti in Paradiso 11, dal titolo Le apparenze ingannano, inizierà con il ritrovamento del cadavere di un uomo di nome Gabriel Taylor. Il suo corpo giace nei pressi di una cabina telefonica in mezzo al nulla con chiari segni di accoltellamento. Sul posto giungono Parker e il suo team che scoprono una rete di rapimenti e richiesta di riscatti. L’uomo si era infatti impegnato per il rilascio della figlia, da tempo nelle mani di alcuni rapitori, che avevano chiesto una copiosa somma di denaro. Ne uscirà una storia con protagonista una famiglia travagliata e colpita da tossicodipendenza, litigi continui e passati oscuri. Oltre alle indagini, però, i telespettatori potranno seguire gli sviluppi del rapporto fra Neville e Florence. Nell’ultimo episodio, infatti, l’ispettore aveva finalmente trovato il coraggio di dichiarare il suo amore per cui attende ancora risposta.