I delitti del BarLume: stasera 26 agosto 2021 su Tv8 l’episodio Donne con le palle

Stasera 26 agosto 2021 alle 21,30 tornano in prima serata su Tv8 gli episodi della serie I delitti del BarLume, produzione originale Sky Cinema. Benché si tratti, per la sua composizione, di una serie televisiva, ogni episodio è girato come se fosse un film a sé stante, legato agli altri da un sottile fil rouge. Ad oggi sono state girate 16 puntate suddivise in 8 stagioni.

Liberamente tratta dai romanzi di Marco Malvaldi, la trama ruota attorno a Massimo Viviani, proprietario dell’unico bar della piccola cittadina immaginaria di Pineta, in Toscana. In ogni episodio, sulla falsa riga di molti polizieschi italiani, il barista del BarLume è alle prese con un delitto sempre diverso. Grazie al suo istinto investigativo e all’aiuto di alcuni anziani clienti fissi del suo locale, l’uomo riesce sempre a dare una mano alle forze di polizia e a indirizzarle verso la risoluzione del caso. Nei panni del protagonista c’è Flippo Timi, affiancato da Stefano Fresi, Lucia Mascino (che interpreta il commissario Fusco) e Corrado Guzzanti.

I delitti del BarLume, la trama dell’episodio in onda stasera su Tv8

Stasera andrà in onda il primo dei due episodi della settima stagione, intitolato Donne con le palle. Basato sul romanzo di Malvaldi Il calcio in giallo, uscito nel 2016, vede Pineta ospitare i playoff del campionato di beach volley femminile. Beppe Battaglia (Stefano Fresi), proprietario di alcune quote del BarLume, riesce a fare colpo su alcune giocatrici sfruttando le sue doti al pianoforte. Intanto, il commissario Fusco e i suoi uomini devono occuparsi di un nuovo caso di omicidio quando un giovane campeggiatore viene trovato morto nei pressi della sede del torneo pallavolistico.

Le piste possibili sono molteplici e vanno dalla rapina allo spaccio, passando per le scommesse. Mentre la polizia brancola nel buio, sarà proprio l’intervento di Massimo Viviani e dei suoi fedelissimi clienti a svelare il mistero finale. Nel cast tornano anche Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Marcello Marziali (Gino) e Massimo Paganelli (Aldo).

Curiosità, location e protagonista del film in onda su Tv8

Il protagonista è, come detto, Filippo Timi. L’attore, perugino classe 1974, ha alle spalle una ricca carriera attoriale sia cinematografica ma soprattutto teatrale. Ha infatti recitato in opere tratte da Shakespeare, Ovidio e Apollonio Rodio. Una piccola curiosità: Timi ha anche svolto il ruolo di doppiatore ne Il Cavaliere oscuro – Il ritorno di Christopher Nolan, prestando la voce al Bane di Tom Hardy.

Come avvenuto per tutti gli altri episodi de I delitti del BarLume, anche Donne con le palle è stato girato nel comune di Marciana Marina, sull’isola d’Elba. Nonostante infatti, nella storia, Pineta sia geolocalizzata nei dintorni di Pisa e Livorno, la produzione ha optato sin dall’inizio per la location isolana, teatro di paesaggi che meglio si prestavano alla narrazione. Il paese, trasformato in set cinematografico durante le riprese, ospita il BarLume di Massimo Viviani in piazza della Vittoria.