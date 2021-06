Stasera 17 giugno alle 21,30 su Tv8 andrà in onda I delitti del Barlume – La tombola dei troiai, terzo capitolo della fortunata saga poliziesca liberamente tratta dai romanzi di Marco Malvaldi e interpretata da Filippo Timi. Stabilmente presente in tivù dal 2013, anno in cui fu messo in onda su Sky Cinema (Tv8 la trasmette dal 2015), la serie si compone a oggi di 16 episodi, suddivisi in otto stagioni, girati tuttavia come se fossero dei film a se stanti legati tra di loro da un sottile fil rouge. Soltanto 10 delle 16 storie sono ispirate ai romanzi, tra cui quella in onda stasera, mentre le altre sono frutto di idee originali della produzione. I film raccontano le vicende di Massimo Viviani, proprietario del BarLume nell’immaginaria cittadina toscana di Pineta, che in ogni episodio è alle prese con delitti diversi verificatisi nella località in cui vive. Grazie al suo istinto investigativo riesce sempre a fiutare la pista giusta, trovando ispirazione dalle conversazioni di quattro anziani frequentatori del suo bar. Si tratta di Pilade (Atos Davini), Aldo (Massimo Paganelli), Gino (Marcello Marziali) ed Emo (Alessandro Benvenuti). Nel cast anche Lucia Mascino nei panni del commissario di polizia Vittoria Fusco, Stefano Fresi e Corrado Guzzanti.

Nel film in onda stasera su Tv8, La tombola dei troiai, un farmacista viene ucciso durante il funerale di Ampello, lo zio di Massimo. Tutta Pineta è in subbuglio e le voci di paese sembrano addossare le colpe a Emo Bandinelli, ex suocero di Massimo, ma il commissario di polizia non ci crede. Sarà Massimo, grazie a un’illuminazione ottenuta durante una tombola natalizia, a mettere le forze dell’ordine sulla pista giusta. Come location per l’immaginaria Pineta è stata scelta Marciana Marina, comune dell’Isola d’Elba. Ciò tuttavia rappresenta un’incongruenza con i libri di Malvaldi, il quale ha sempre localizzato la cittadina sul litorale toscano fra Pisa e Livorno. Il BarLume che dà titolo alla serie è stato posto invece in piazza della Vittoria. Gli ultimi episodi, Mare forza quattro e Tana libera tutti, sono usciti lo scorso gennaio, mentre altre due puntate sono attese, ma non ancora confermate, per l’inizio del prossimo anno.