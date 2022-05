Delfini soldato russi: cosa sono e come li addestrano?

Per la guerra in Ucraina la Russia potrebbe star utilizzando dei delfini cosiddetti “soldato” come forma di protezione dalle intrusioni nemiche in mare, un’arma che la marina di Mosca utilizza sin dalla Guerra Fredda: vediamo cosa sono e come vengono addestrati.

Delfini soldato russi: come vengono addestrati

A suggerirlo sono alcune immagini satellitari del porto di Sebastopoli, in Crimea, che mostrerebbero l’installazione, poco prima dell’inizio della guerra, di due recinti marini per cetacei. Tramite l’analisi degli scatti, un esperto di sottomarini che lavora con lo U.S. Naval Institute (USNI), un’associazione di militari americani che studia questioni di difesa, ha infatti concluso che le due istallazioni siano state poste all’ingresso del porto proprio a febbraio.

L’obiettivo sarebbe quello di proteggere la base navale di Sebastopoli, la principale russa nel mar Nero, in modo da evitare che i subacquei ucraini entrino di nascosto nel porto per sabotare le navi russe. Anche se le imbarcazioni lì situate sono fuori dalla portata dei missili ucraini, rimangono infatti vulnerabili ad attacchi subacquei. Compito dei delfini è quindi quello di trovare oggetti come mine e trappole, identificare tentativi di sabotaggio e spiare con telecamere posizionate in groppa. Gli animali vengono infatti addestrati a cercare mine sui fondali o a svolgere altri compiti simili perché, essendo in grado di raggiungere grandi profondità, sono molto efficaci nel rinvenire oggetti sott’acqua.

Delfini soldato russi: addestrati sin dalla Guerra Fredda

La Russia se ne è sempre servita sin dai tempi della Guerra Fredda, quando disponeva di 120 esemplari. Con la fine dell’Unione sovietica e la divisione della Flotta del Mar Nero in unità russa e ucraina, Sebastopoli finì in mano a Kiev che decise di finanziare addestramenti per scopi civili (come l’assistenza a bambini disabili). Nel 2014, con l’annessione della Crimea, la base tornò alla Russa che si è arricchita di nuovi esemplari ed è tornata a svolgere programmi militari.