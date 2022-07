Delfin, è Francesco Milleri il nuovo presidente

Sarà il supermanager Francesco Milleri, amministratore delegato di EssilorLuxottica, a prendere il posto di Leonardo Del Vecchio come presidente di Delfin, cassaforte che possiede le quote in Essilux e le partecipazioni finanziarie in Generali e Mediobanca. Romolo Bardin manterrà le deleghe operative della società, nel suo ruolo di amministratore delegato.«Il consiglio di amministrazione di Delfin ha preso atto dell’entrata in carica di Francesco Milleri quale nuovo amministratore della società, in sostituzione di Leonardo Del Vecchio, in attuazione delle disposizioni statutarie», si legge in una nota diffusa dalla holding. «Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica, è stato altresì nominato presidente di Delfin, sulla base delle indicazioni del fondatore Leonardo Del Vecchio».

Delfin, chi è Francesco Milleri

Francesco Milleri si è laureato con lode in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Firenze, dove dal 1984 al 1986 è stato assistente alla cattedra di Economia politica. Nel 1987 l’MBA in Business Administration con alto merito presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano, seguito da un biennio di specializzazione in Corporate Finance alla Stern School of Business della New York University. Nel 1988, Milleri ha iniziato la sua carriera come consulente aziendale per grandi gruppi italiani e multinazionali operando in numerosi settori: dalla meccanica ai beni di consumo, dalle istituzioni finanziarie al farmaceutico. A partire dal 1996 ha fondato e sviluppato per circa 20 anni un gruppo di aziende focalizzate sulla tecnologia e sui sistemi per l’automazione digitale. Mantenendo le responsabilità in Luxottica, Milleri ha seguito, in collaborazione con Paul du Saillant e il suo team, l’integrazione tra Essilor e Luxottica dal gennaio 2017.

Delfin, le quote divise in otto parti uguali

Sabato 2 luglio sono state rese note le disposizioni testamentarie di Leonardo Del Vecchio, scomparso a fine giugno. Secondo il principio di equità e di valore che Del Vecchio riconosceva alla famiglia, il capitale Delfin è stato diviso in parti uguali tra gli otto eredi, a cui è andato il 12,5 per cento delle quote. Gli azionisti della holding sono la moglie Nicoletta Zampillo e Rocco Basilico (nato dal matrimonio con il primo marito Paolo Basilico), Claudio, Marisa e Paola Del Vecchio (figli della prima moglie Luciana Nervo), Leonardo Maria (l’unico figlio di Nicoletta e di Del Vecchio), Luca e Clemente (avuti dalla compagna Sabina Grossi).