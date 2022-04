Delega fiscale 2022 cos’è? Significato e rendita fiscale

Il Mef ha inviato ai gruppi di maggioranza nelle riformulazioni degli emendamenti alla delega fiscale. Queste riguardano lo scivolo di due anni per la flat tax, ma anche il cashback fiscale e il graduale superamento dell’Irap. Ma cos’è la delega fiscale 2022? Cosa significa? Scopriamolo insieme.

Cos’è la delega fiscale 2022?

La delega fiscale è un disegno di legge con il quale il Parlamento attribuisce al potere esecutivo la possibilità di apportare interventi sul sistema fiscale italiano. Il governo attualmente è al lavoro per ottenere una convergenza politica che in un primo momento si era rotta sulla riforma del catasto.

Il Mef ha dunque inviato ai gruppi di maggioranza le riformulazioni degli eventi alla delega fiscale. Questi riguardano, tra le altre cose, lo scivolo di due anni per la flat tax, il cashback fiscale, il graduale superamento dell’Irap. Ma anche la clausola di salvaguardia per escludere una aumento della pressione fiscale, a sanzioni più soft sugli errori.

Flat tax: in cosa consiste

Chi esce dal regime forfettario potrà beneficiare di uno scivolo di due anni per approdare a quello ordinario. È questo lo scivolo per la flat tax, finalizzata a “favorire l’emersione degli imponibili“. La riformulazione degli emendamenti della delega fiscale la fissa per gli autonomi fino a 65mila euro. Si prevede in particolare un’imposta opzionale per chi supera il tetto di ricavi o compensi, fino una soglia da determinare con i decreti legislativi e con l’individuazione di meccanismi applicativi idonei a evitare comportamenti elusivi.

Nella delega è confermata la “progressiva e tendenziale evoluzione del sistema verso un modello compiutamente duale attraverso l’applicazione, a regime, della medesima aliquota proporzionale di tassazione e, in via transitoria, di due aliquote di tassazione proporzionale, ai redditi derivanti dall’impiego del capitale, anche nel mercato immobiliare”. In un emendamento si prevede poi, per autonomi e imprenditori, l’obiettivo di una “più equa ridistribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva mensilizzazione degli acconti e dei saldi e l’eventuale riduzione della ritenuta d’acconto, senza maggiori oneri per le finanze pubbliche”.