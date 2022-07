Del Vecchio, ripartite in otto parti uguali le quote Delfin

È stato ripartito in parti uguali tra la moglie e i figli l’assetto societario di Delfin, la cassaforte della famiglia Del Vecchio. Il capitale, si legge in una nota emessa da Delfin che rende note le disposizioni testamentarie di Leonardo Del Vecchio, risulta ripartito tra otto soci, ciascuno titolare del 12,5 per cento: la moglie Nicoletta Zampillo e i figli Claudio, Marisa, Paola, Leonardo Maria, Luca, Clemente e Rocco Basilico, figlio della vedova del fondatore di Luxottica, che è attualmente amministratore delegato di Oliver Peoples, società acquisita nel 2007.

Delfin, Del Vecchio non ha indicato il nome del nuovo presidente

«Il Consiglio si riunirà a breve per recepire il nuovo assetto azionario e per prendere atto dell’integrazione dell’organo amministrativo a norma di statuto, fermo restando che non sono state comunicate altre disposizioni testamentarie con effetti sulla governance della società», si legge nella nota. Del Vecchio, scomparso a 87 anni il 27 giugno, era anche presidente di Delfin. Nel testamento, Del Vecchio non ha indicato chi dovrà prendere il suo posto di presidente di Delfin. A norma di statuto deciderà il cda se nominare un presidente o meno. In una recente modifica dello statuto della holding, Del Vecchio aveva previsto che le decisioni più importanti dovranno avere un quorum dell’88 per cento del capitale votante.

Del Vecchio, il Martinitt diventato Paperone

Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica (oltre 80 mila dipendenti e 9 mila negozi), si è spento il 27 giugno al San Raffaele di Milano, dove era ricoverato in terapia intensiva da diverse settimane a causa di una polmonite. Cresciuto ai Martinitt, l’orfanotrofio di Milano, ha costruito un impero sulle montature degli occhiali partendo da una piccola fabbrica nel Bellunese: era uno degli uomini più ricchi di Italia, con un patrimonio netto di 27,3 miliardi di dollari. Cavaliere del Lavoro dal 1986, Del Vecchio era inoltre maggior azionista di Mediobanca (con il 19 per cento) e di Generali.

