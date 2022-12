Del Piero sul caso Juve: «Momento di essere ancora più juventini»

I tifosi della Juventus sono in attesa trepidante di conoscere il destino della propria squadra. Mentre si cerca di capire quali saranno i risvolti sportivi e societari delle indagini, con la richiesta di processo per Agnelli e il vecchio CdA, in tanti si chiedono chi comporrà la nuova dirigenza. Molti fan bianconeri, sin dalle prime ore successive alle dimissioni del consiglio d’amministrazione, hanno invocato a gran voce il nome dell’ex capitano e bandiera juventina Alex Del Piero. Oggi Pinturicchio ha rotto il silenzio e ha lanciato un messaggio in cui chiede calma e pazienza, spiegando che non commenterà. Ma la porta è tutt’altro che chiusa. Tra i possibili ex a tornare ci sarebbero anche Giorgio Chiellini e Gianluigi Buffon.

Il messaggio di Del Piero: «Juve parte della mia vita»

Del Piero su Instagram ha deciso di rompere gli indugi, chiedendo però ai tifosi di temporeggiare e spiegando di non voler cadere nella trappola delle speculazioni. Scrive: «La Juventus è una parte della mia vita, e nemmeno piccola. Per la mia storia, non sarò mai altro da quei colori. Come tutti i tifosi, seguo questa vicenda con grande attenzione e trasporto. Anche per il mio lavoro e il mio ruolo pubblico, in situazioni come queste inevitabilmente mi vengono chiesti commenti, e altrettanto inevitabilmente si scrive e si dice tanto. Questo però è un momento delicato per il club e adesso l’unica cosa che conta e che può fare chi ama la Juventus è mettere nelle migliori condizioni di lavorare le persone alle quali il club è stato affidato, per guidarlo in questa fase così complessa».

L’ex capitano: «Momento di essere ancora più juventini»

Del Piero prosegue e sottolinea che «è un compito di grande responsabilità che merita tutto il nostro supporto, è il momento di essere ancora più juventini. Per questo credo sia giusto non commentare notizie e indiscrezioni, che magari possono poi tramutarsi in speculazioni. Così faccio oggi e così farò per i prossimi giorni. Ci tengo soltanto ad augurare buon lavoro a tutti coloro che oggi si stanno occupando della Juventus, lo faranno con la professionalità, la dedizione e la passione – ne sono certo – che meritano il Club, i tifosi, la nostra maglia». L’augurio è ai nuovi dirigenti proposti da Exor: il presidente Gianluca Ferrero e il dg Maurizio Scanavino. Pare che tra il nuovo numero uno e l’ex numero dieci (in campo) i contatti ci siano già stati. La speranza dei tifosi è ancora viva e il messaggio di Del Piero sembra quasi un «a tra poco».